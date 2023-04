DAX höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Mercedes-Benz hebt Ausblick an -- Covestro passt Prognose an -- Amazon steigert Umsatz und Gewinn -- Snap, Intel, ProSiebenSat.1 im Fokus

Investor Paul Singer offenbar mit Einstieg bei Software AG. Drägerwerk schafft Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Bank of Japan kündigt Überprüfung der Geldpolitik an. Sparprogramm bei STRATEC läuft an. Amgen hebt Ausblick leicht an. WACKER CHEMIE mit Gewinnrückgang. FUCHS PETROLUB mit Gewinnzuwachs. T-Mobile US enttäuscht mit Neukundenwachstum. Pinterest mit tiefroten Zahlen.

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am letzten Handelstag der Woche zulegen. Der DAX wird vorbörslich zeitweise bei 15.856 Puntken um 0,35 Prozent höher erwartet. Am Vortag ging er mit einem minimalen Plus von 0,03 Prozent auf 15.800,45 Zähler in den Feierabend. Der TecDAX wird am Freitag ebenfalls freundlich erwartet. Am Donnerstag verlor er 0,06 Prozent auf 3.252,05 Punkte. Starke US-Börsen dürften auch dem deutschen Aktienmarkt Rückenwind verleihen. "Die Vorgaben aus den USA sind so gut, dass sie gar nicht ignoriert werden können. Es ist beeindruckend, wie steil es an der Wallstreet nach oben ging", schrieb am Morgen der Experte Thomas Altmann von QC Partners laut dpa-AFX Allerdings steht dem deutchen Leitindex mit dem Feiertag am Montag ein langes Wochenende bevor. Es sei nicht auszuschließen, dass Investoren nahe dem DAX-Jahreshoch ihr Risiko minimieren und Gewinne mitnehmen, sagten Händler gegenüber Dow Jones Newswires. Daneben geht hierzulande auch die Bilanzsaison weiter,so dass auch Einzelwerte für Impulse sorgen könnten. Am Nachmittag wird zudem die vorläufige deutsche Inflationsrate für April veröffentlicht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen werden am Freitag mit Gewinnen erwartet. Der EURO STOXX 50 zieht vorbörslich zeitweise um 0,4 Prozent auf 4.376 Punkte an. Am Vortag ging er mit einem Plus von 0,24 Prozent auf 4.358,05 Punkte aus der Sitzung. Die europäischen Aktienmärkte werden zum Wochenausklang im Plus erwartet. Die Richtung gibt die Wall Street vor, nachdem große US-Technologiewerte mehrheitlich mit den Quartalszahlen überzeugt hatten. "Sie liefern Überraschungen und übertreffen die Erwartungen", sagte ein Investmentstratege laut Dow Jones Newswires. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken