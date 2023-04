Warum Jamie Dimon und Warren Buffett nicht glauben, dass die Bankenkrise zu einer Finanzkrise wie 2008 führen wird

• Jamie Dimon erklärt: Die Bankenkrise ist noch nicht vollständig bewältigt• Buffett: Jüngste Pleiten einiger Banken kein Grund zur Panik für den Bankensektor oder die Sicherheit der US-Bankeinlagen• Bankenkrise wird nicht zu einer Finanzkrise wie 2008 führen

Bankenkriese noch längst nicht vorbei

Vor wenigen Wochen erklärte Jamie Dimon, der Chef von JPMorgan, dass die Bankenkrise noch nicht vollständig bewältigt sei und selbst wenn sie vorbei sei, noch jahrelange Auswirkungen haben werde. "Sturmwolken ... am Horizont bleiben, und die Turbulenzen im Bankensektor tragen zu diesen Risiken bei", so Dimon in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre, der rund einen Monat, nachdem die Federal Deposit Insurance Corporation am 10. März nach einem Run auf die Einlagen die Kontrolle über die Silicon Valley Bank übernahm, veröffentlicht wurde. Dimon betonte, dass die schnelle Erhöhung der Zinsen durch die Fed das Potenzial für eine rasche Verschlechterung des Marktwerts von bis zur Fälligkeit gehaltenen Portfolios und die mangelnde Stabilität einiger nicht versicherter Einlagen hervorgerufen hätte. In einem Appell an die US-Politik rät er, nicht mit Regelverschärfungen für Banken zu "überreagieren". Er gibt jedoch auch zu, dass das derzeitige Regelwerk nicht dazu imstande gewesen wäre, das Scheitern der kollabierten US-Geldhäuser Silicon Valley Bank und Signature Bank zu verhindern. "Wir sollten kein Regulierungssystem anstreben, das alle Fehler beseitigt, sondern eines, das die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns und die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung verringert. Wir sollten sorgfältig untersuchen, warum diese spezielle Situation passiert ist, aber nicht überreagieren. Starke Regulierungen sollten nicht nur Bankausfälle minimieren, sondern auch dazu beitragen, die Stärke der Banken als Hüter des Finanzsystems und Motoren der großen amerikanischen Wirtschaftsmaschine zu erhalten", so der Bankchef in seinem Schreiben an die Anleger.

Buffett: Keine Panik über den Bankensektor

Warren Buffett erklärte seinerseits kürzlich, dass die jüngsten Pleiten einiger Banken jedoch kein Grund zur Panik über den Bankensektor oder die Sicherheit der US-Bankeinlagen seien. Laut CNBC gehe der Milliardär und Vorsitzende von Berkshire Hathaway zwar davon aus, dass noch mehr Banken pleitegehen werden, die jüngsten Probleme der Branche jedoch nicht mit denen vergleichbar seien, die 2008 zur Auslösung der globalen Finanzkrise beigetragen haben. "Man sollte nicht aus einer dummen Entscheidung von Managern eine Panik für die gesamte Bevölkerung der Vereinigten Staaten über etwas machen, über das sie nicht in Panik sein müssen", so Buffett gegenüber CNBC. Weiter sagte er, dass die Regierung wahrscheinlich einspringen würde, um alle Einleger in allen US-Banken abzusichern, falls dies jemals notwendig sein sollte, obwohl er anmerkte, dass dies die Zustimmung des Kongresses erfordern würde. Auf die Frage, ob der Kongress diese außerordentliche Maßnahme genehmigen würde, erklärte er: "Wir würden das OK bekommen" und wies darauf hin, dass der Kongress in diesem Fall vermutlich auch die Schuldenobergrenze anpassen würde, um den finanziellen Ruin des Landes zu verhindern. Buffett sei sogar so zuversichtlich, dass die Einleger in den USA sicher seien, dass er eine Million US-Dollar seines eigenen Geldes in einer Bank anlegen würde und eine andere Partei auffordert, dasselbe zu tun. Er erklärte, dass er dieses Geld am Ende des Jahres für wohltätige Zwecke spenden würde, wenn nur ein Amerikaner seine Einlagen durch eine Bankschließung verlieren würde, aber er würde das Geld der anderen Person behalten, wenn die US-Einleger unversehrt bleiben. "Wenn ein amerikanischer Einleger durch eine Bankpleite Geld verloren hat, darf die andere Seele bestimmen, wohin die 2 Millionen Dollar gehen, an welche Wohltätigkeitsorganisation. Wenn das nicht der Fall ist, bekomme ich die Zahlung. Und das ist ein verbindliches Angebot, und wir werden sehen, wer sich meldet."

Keine Finanzkrise wie 2008

Auch Dimon geht nicht davon aus, dass die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor eine ausgewachsene Finanzkrise auslösen werden. Wie Business Insider berichtet, äußerte er sich während der Telefonkonferenz des Bankenriesen zum ersten Quartal wie folgt: "Sie haben bereits gesehen, dass sich die Dinge ziemlich beruhigt haben, insbesondere bei den Einlagenströmen. Warren Buffett sprach im Fernsehen darüber, dass er eine Million US-Dollar darauf wetten würde, dass kein Einleger in Amerika Geld verlieren wird." Die Bereitschaft eines "sehr klugen Mannes", sein eigenes Geld zu riskieren, sollte die Sorgen der Einleger zerstreuen, erklärte Dimon. Außerdem verwies er auf Vergleiche zwischen der heutigen Situation und der Finanzkrise von 2008 zurück und sagte, dass die gegenwärtigen Turbulenzen viel kurzlebiger sein würden. Dennoch riet Dimon dazu, Vorsichtsmaßnahmen gegen eine weitere Zinserhöhung der Federal Reserve zu ergreifen, um die historische Inflation einzudämmen. "Die Menschen müssen vorbereitet sein. Sie sollten nicht beten, dass die Zinsen nicht steigen. Sie sollten sich darauf vorbereiten, dass sie steigen werden. Und wenn das nicht passiert - ein Glücksfall."

