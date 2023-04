BLS Schifffahrt bietet Reisenden "Magic of Iseltwald"-NFTs

• BLS Schifffahrt bietet neuartige NFTs an• Proof-of-Visit-NFTs als digitales Andenken• Tourismusbranche setzt zunehmend auf neue NFT-Anwendungen

Proof-of-Visit-NFTs für Brienzersee

Für viele Reisende gehört es zum Urlaubserlebnis dazu, ein Souvenir als Andenken an das besuchte Reiseziel mit nach Hause zu nehmen. Ob Schnapsgläser, Kühlschrankmagnete oder Wahrzeichen-Selfies - jeder hat seine eigenen Vorlieben. Das Schweizer Schifffahrtsunternehmen BLS Schifffahrt, das Anfang 2022 den Betrieb aller Kursschiffe auf dem Brienzer- und Thunersee übernommen hat, plant die Einführung einer NFT-Kollektion mit dem Namen "Magic of Iseltwald", die sich speziell an Besucher des bekannten Iseltwald-Piers am Rande des Brienzersees richten soll.

Werbung Bitcoin und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie von steigenden wie fallenden Krypto-Kursen profitieren - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Bei Plus500 können Sie von steigenden wie fallenden Krypto-Kursen profitieren - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5

Obwohl das Unternehmen im Jahr 2022 ein Rekordjahr verzeichnete, soll die neue NFT-Kollektion dazu beitragen, insbesondere Besucherströme aus Korea anzulocken und auszubauen. Neben der atemberaubenden Schönheit der Schweizer Landschaft ist laut jungfrauzeitung.ch die koreanische Serie "Crash Landing on You" ein Grund dafür, dass koreanische Touristen in die Region reisen. Das Unternehmen plant daher, sogenannte Proof-of-Visit-NFTs anzubieten, die den Urlaubern ein digitales Andenken an ihre Reise ermöglichen. Statt eines physischen Souvenirs dient der NFT auf dem Smartphone als Erinnerung an die Reise, über die sich speziell Fans der Serie freuen dürften.

Die Kollektion besteht aus 500 einzigartigen Bildern des Bootsstegs in Iseltwald im Comic-Stil. Die Bilder enthalten verschiedene Accessoires, Kleidungsstücke und andere typische Elemente und dienen als einzigartiges Sammlerstück. Jeder NFT wird zufällig einer Raritätsstufe "rar", "sehr rar" oder "ultra rar" zugewiesen. Die NFT-Kollektion ist exklusiv auf den Schiffen des Brienzersees erhältlich und kostet 30 Franken pro Karte im Postkartenformat. Jede Karte enthält ein Rubbelfeld mit dem entsprechenden Phrase-Code für das Wallet des Käufers.

Tourismusbranche entdeckt NFTs

Die Tourismusbranche hat während der Pandemie stark gelitten. Im Zuge der Wiedereröffnung suchen viele Tourismusunternehmen nach neuen Wegen, um technologische Innovationen wie NFTs in ihre Tourismuskonzepte zu integrieren. Thailand hat laut NFT Plazas bereits die zweite Staffel seiner "Amazing Thailand"-NFTs gestartet, die aus 24.000 Token besteht und an 20 verschiedenen Touristenattraktionen in fünf Regionen des Landes bis Ende April von Besuchern gesammelt werden kann. Durch den Erwerb der NFTs erhalten Sammler verschiedene Vorteile für ihre weitere Reise, darunter Rabatte auf Flüge, Hotels, Einkäufe und Restaurants. Das Land hofft, durch diese Aktion Besucher anzulocken und gleichzeitig Touristen für den Besuch wichtiger kultureller Orte des Landes zu belohnen. Es soll somit auf kulturelle Vielfalt des Landes aufmerksam gemacht werden. Die vorherige Saison, die im November 2022 stattfand, war durchaus erfolgreich. Während der Saison sammelten Touristen insgesamt über 17.000 NFTs.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: archy13 / Shutterstock.com, Lucas Agr / Shutterstock.com