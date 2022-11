10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse - DAX etwas höher erwartet

Der DAX dürfte die Freitagssitzung mit kleinen Gewinnen starten.

2. Börsen in Fernost ohne gemeinsame Richtung

In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei bis Handelsende um 0,13 Prozent auf 27.895,48 Punkte. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um marginale 0,02 Prozent auf 3.116,00 Zähler. In Hongkong klettert der Hang Seng um 0,16 Prozent auf 18.075,43 Stellen (7:18 Uhr MEZ).

3. Preisdruck für Mercedes in China laut Experte Warnsignal

Dass Mercedes-Benz für einige Modelle in China die Preise senken musste, sollte der Konzernführung nach Ansicht des Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer Anlass zum Umdenken geben. Zur Nachricht

4. Stellenabbau bei Amazon soll sich im kommenden Jahr fortsetzen

Der Chef des weltgrößten Online-Versandhändlers Amazon, Andy Jassy, hat die Beschäftigten nach der jüngsten Entlassungswelle auf einen weiteren Jobabbau eingestellt. Zur Nachricht

5. Visa bekommt neuen Chef

Der Kreditkarten-Anbieter Visa hat einen neuen Konzernchef benannt. Zur Nachricht

6. General Motors stockt Jahresziele auf

Der größte US-Autokonzern General Motors (GM) rechnet mit mehr Gewinn. Zur Nachricht

7. Siemens-Energy-CEO wird Verwaltungsvorsitzender bei Tochter Gamesa

Der Verwaltungsratschef des Windkraftherstellers Siemens Gamesa/a> nimmt seinen Hut. Zur Nachricht

8. LBBW hebt Ziel für MTU auf 230 Euro

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat das Kursziel für MTU von 210 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Nachricht

9. Ölpreise erholen sich etwas

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 90,20 US-Dollar. Das waren 42 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 60 Cent auf 82,24 Dollar.

10. Euro wenig verändert

Der Euro hat sich am Freitag kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0368 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com