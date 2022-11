Kleiner Verfallstag: DAX im Plus -- Asiens Märkte ohne gemeinsame Richtung -- Stellenabbau bei Amazon soll sich im kommenden Jahr fortsetzen -- BASF, Mercedes-Benz, Visa im Fokus

Werbung

Der deutsche Leitindex notiert am Freitag mit kleinen Zuschlägen. Der DAX begann die Freitagssitzung 0,38 Prozent fester bei 14.320,61 Punkten. Auch anschließend bleibt er auf grünem Terrain. Der TecDAX startete 0,27 Prozent höher bei 3.089,26 Zählern in den Handel und bewegt sich auch weiterhin in der Gewinnzone. Für Impulse im Freitagsgeschäft könnte der der Verfall der November-Optionen an der Derivatebörse Eurex werden, der im Tagesverlauf ansteht, so Thomas Altmann von QC Partners gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Dieser Verfall kann ein heißer Tanz werden", erklärt der Analyst. Möglicherweise kommt es zu volatilen Kursbewegungen.





Anleger an den europäischen Börsen greifen am Freitag zaghaft zu. Der EURO STOXX 50 kletterte zum Start bereits um 0,29 Prozent auf 3.889,56 Punkte. Im weiteren Verlauf behält er sein positives Vorzeichen. Bewegung in das ruhige Freitagsgeschäft könnte der kleine Verfall am Terminmarkt am Mittag bringen. Dann verfallen auch Optionen auf den EURO STOXX 50.





Die Wall Street hat den US-Handel am Donnerstag mit Verlusten beendet. Der Dow Jones gab nach einer Berg- und Talfahrt im Handel marginale 0,02 Prozent auf 33.547,37 Punkte nach. Auch der NASDAQ Composite schloss mit Verlusten, der Techwerteindex gab um 0,35 Prozent auf 11.144,96 Zähler nach. Bereits seit Dienstag halten sich die Anleger zurück und nehmen Gewinne mit. Zuletzt nährten Aussagen von Fed-Mitgliedern Zweifel, dass die US-Währungshüter tatsächlich das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosseln, wie es der Markt erhofft. Entwarnung brachten neue Konjunkturdaten am Donnerstag nicht: So fielen die Daten vom Arbeits- und Häusermarkt gemischt aus. Zudem zeigte die Umfrage der Notenbank in Philadelphia unter Herstellern zum Geschäftsklima ein unerwartet deutlich verschlechtertes Stimmungsbild. Bei den Einzelwerten dominierten die Zahlenausweise der beiden Technologie-Konzerne Cisco und NVIDIA.