RWE-Aktie, E.ON-Aktie & Co. im Aufwind: Sicherheit über Übergewinnsteuer stützt Versorger

In London legten die Papiere von Centrica Drax und SSE teils mehr als 3 Prozent zu. In Frankfurt zählten E.ON und RWE zu den Spitzenwerten im DAX mit Aufschlägen von jeweils mehr als zwei Prozent.

Zwar sei die Steuerquote auf exzessive Gewinne dank hoher Strompreise mit 45 Prozent höher als ursprünglich erwartet, schrieb Analyst Matthew Hose von Jefferies. Dass diese Steuer aber erst ab einem Preis von 75 britischen Pfund je Megawattstunde greife, sei positiv zu bewerten. Diese Preisschwelle bezeichnete der Experte als "moderat", sie betrage etwa das Eineinhalbfache des historischen durchschnittlichen Preisniveaus.

Am Vortag waren die Aktien der genannten, in Großbritannien aktiven Stromproduzenten zunächst unter Druck geraten, hatten dann aber rasch ins Plus gedreht und die Kursgewinne im weiteren Handelsverlauf ausgebaut. RWE beispielsweise hatten um knapp zwei Prozent zugelegt und Centrica sogar um 5,4 Prozent.

Auch Peter Crampton von der britischen Investmentbank Barclays sprach davon, dass die Sorgen am Markt um die Besteuerung hoher Gewinne der Versorger sich als überzogen herausgestellt hätten. Mit den Entscheidungen der Regierung in London sei nun Klarheit geschaffen worden, was aus Sicht der Investoren zu begrüßen sei. Das gelte auch für RWE, die in diesem Jahr knapp 30 Prozent des operativen Ergebnisses in Großbritannien einfahren dürfte.

/bek/ag/mis

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Centrica plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Centrica plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Centrica plc

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com