Siemens Energy-Aktie höher: Siemens-Energy-CEO wird Verwaltungsvorsitzender bei Tochter Gamesa

Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt der Chef der Muttergesellschaft Siemens Energy , Christian Bruch, den Posten. Der bisherige Chairman Miguel Ángel López wolle sich einem neuen Kapitel seiner beruflichen Karriere widmen.

Der Wechsel des Chairman sei "der logische nächste Schritt" in der geplanten Komplettübernahme von Siemens Gamesa durch Siemens Energy. Der Konzern will die restlichen gut 32 Prozent an der spanischen Tochter übernehmen, um die Krise, in der sich das Unternehmen seit Jahren befindet, besser zu bewältigen.

Bruch gehört dem Verwaltungsrat bereits an. Auf den freiwerdenden Posten rückt Anton Steiger, der bei Siemens Energy für alle rechtlichen Aspekte der Übernahme und Integration von Siemens Gamesa zuständig ist.

Siemens Energy-Titel steigen via XETRA zeitweise um 0,42 Prozent auf 14,45 Euro. Für Gamesa-Aktien geht es in Madrid derweil um 0,08 Prozent nach unten auf 18,005 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Siemens Energy AG