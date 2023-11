10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX fester erwartet

Der DAX steigt vorbörslich zeitweise 0,56 Prozent auf 15.007,50 Punkte.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich stärker

In Tokio klettert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 1,1 Prozent auf 31.949,89 Stellen.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 0,27 Prozent auf 3.015,05 Punkte ab. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng bei 17.224,55 Zählern (+0,72 Prozent).

3. Scout24 wird zuversichtlicher - Starkes Wachstum

Scout24 wird dank der Wirksamkeit von Effizienzmaßnahmen zuversichtlicher für sein Gewinnwachstum im laufenden Jahr.

4. HUGO BOSS verbessert Gewinn und Umsatz

HUGO BOSS hat im dritten Quartal bei Gewinn und Umsatz zugelegt und dabei die EBIT-Marge leicht verbessert.

5. FMC traut sich mehr zu

Der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) blickt positiver auf die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr.

6. Fresenius wird optimistischer - Dekonsolidierung von FMC im Dezember

Der Gesundheitskonzern Fresenius ist dank einer guten Entwicklung seiner beiden Operating Companies Kabi und Helios optimistischer mit Blick auf die Ergebnisentwicklung im Gesamtjahr geworden.

7. Batterie-Engpass führt bei Mercedes-Benz offenbar zu Umsatz- und Gewinneinbußen

Mercedes-Benz drohen einem Pressebericht zufolge wegen des anhaltenden Engpasses bei 48-Volt-Batterien Umsatz- und Gewinneinbußen in diesem Jahr.

8. US-Notenbank Fed tastet Leitzins nicht an - Erneute Erhöhungen weiterhin möglich

Die US-Notenbank Fed hat ihre Zinsen wie erwartet erneut nicht verändert.

9. Lufthansa steigert Gewinn

Die Lufthansa Group hat ihren Gewinn und die Profitabilität im dritten Quartal deutlich stärker gesteigert als von Analysten erwartet.

10. Euro steigt

Der Euro hat seine Vortagesgewinne am Donnerstag etwas ausgebaut. Am Donnerstagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0599 US-Dollar gehandelt und damit über dem Niveau vom Mittwochabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0537 (Dienstag: 1,0619) Dollar festgesetzt.