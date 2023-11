Fed verlängert Zinspause: DAX höher erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Lufthansa steigert Gewinn -- Fresenius wird zuversichtlicher -- PayPal, Airbnb im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag freundlich erwartet. Der DAX steigt vorbörslich. Der TecDAX dürfte ebenso zulegen. Nachdem die US-Notenbank Fed den Leitzins am Vorabend nicht antastete, hoffen Anleger, dass das Zinshoch damit erreicht ist. Fed-Chef Jerome Powell hatte jedoch die Tür zu weiteren Zinsanstiegen weiter offen gelassen. "Kommt es so wie erwartet, dass sich das Wachstum in den kommenden Monaten merklich abkühlt, ist das Zinshoch erreicht", meint Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Im kommenden Jahr dürften dann Zinssenkungen ins Visier kommen." Daneben stehen diverse Zahlenvorlagen im Blick der Anleger, darunter Fresenius, Scout24, Lufthansa und viele mehr. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften sich am Donnerstag im Plus zeigen. Der EURO STOXX 50 gewinnt vorbörslich. Wenig überraschend ist der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Vorabend das Gesprächsthema des Tages. So hatte die Fed zum zweiten Mal in Folge eine Zinspause verlautet und die Kurse an der Wall Street damit höher getrieben. Auch in Asien geht es am Donnerstag mehrheitlich aufwärts. "Die Fed muss viele Zeitverzögerungen bei dem Einsatz ihrer Politik berücksichtigen und tut gut daran, in dem volatilen Umfeld eine ruhige Hand zu bewahren", kommentiert Michael Heise, Chefvolkswirt von HQ Trust, gegenüber Dow Jones Newswires. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Daten auch im Dezember keine Zinserhöhung nahelegen", ergänzt er. Darüber hinaus nimmt auch die Berichtssaison mit zahlreichen Bilanzvorlagen weiter ihren Lauf. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen waren am Mittwoch Pluszeichen zu sehen. Der Dow Jones Index ging minimal höher in den Handel, stieg im Verlauf jedoch deutlich. Letztlich ging es 0,67 Prozent auf 33.274,45 Stellen nach oben. Der technologielastige NASDAQ Composite stieg zur Eröffnung ebenfalls bereits und baute seine Gewinne weiter aus. Er ging mit einem Zuschlag von 1,64 Prozent bei 13.061,47 Zählern aus dem Geschäft. Fallende Renditen für US-Anleihen stützten am Mittwoch die Kurse in den USA. Befeuert wurden diese von schwachen Arbeitsmarktdaten, denn die Beschäftigung in der Privatwirtschaft ist laut ADP-Bericht im Oktober etwas weniger stark gestiegen als erwartet. Am Abend gab die US-Notenbank Fed ihren Leitzinsentscheid bekannt. So entschied die Fed den Leitzins unverändert zu belassen. Der Markt hatte damit schon überwiegend gerechnet. Fed-Chef Jerome Powell ließ in der anschließenden Pressekonferenz dennoch die Möglichkeit zukünftiger Zinserhöhungen offen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken