Börse am Dienstag: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich vorbörslich rund 0,3 Prozent im Minus bei 13.966,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit Abschlägen

Der japanische Leitindex Nikkei verliert 0,86 Prozent auf 29.408,17 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland büßt der Shanghai Composite 1,19 Prozent auf 3.509,02 Zähler ein, während es in Hongkong für den Hang Seng um 0,92 Prozent nach unten geht auf 29.181,53 Einheiten.

3. CANCOM erhöht Dividende um die Hälfte

Der IT-Dienstleister CANCOM will seinen Aktionären für das vergangene Jahr eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro je Aktie zahlen. Zur Nachricht

4. E.ON setzt verstärkt auf grüne Anleihen

Der Energieversoger E.ON will künftig mehr als die Hälfte seines jährlichen Finanzierungsbedarfs mit grünen Anleihen decken. Zur Nachricht

5. MorphoSys übertrifft mit Umsatz und EBIT Prognosen für 2020

MorphoSys hat mit dem vorläufigen Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020 die eigenen Prognosen übertroffen. Zur Nachricht

6. NIO-Aktie rutscht nachbörslich ab: Tesla-Konkurrent NIO macht mehr Verlust als erwartet

Diese Kennzahlen präsentierte NIO in der jüngsten Bilanz. Zur Nachricht

7. HelloFresh mit mehr Umsatz und Sprung in Gewinnzone

Der Kochboxenversender HelloFresh hat dank einer ungebremsten Nachfrage nach seinen Produkten seine Ziele für 2020 erreicht und die Erwartungen von Analysten erfüllt. Zur Nachricht

8. TeamViewer übernimmt Augmented-Reality-Spazialisten Upskill

TeamViewer verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA im Bereich der Augmented Reality (AR). Zur Nachricht

9. Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre schwache Tendenz der vergangenen Handelstage angeknüpft. Im frühen Handel gaben die Preise moderat nach. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,05 US-Dollar. Das waren 64 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um 56 Cent auf 60,08 Dollar.

10. Euro fällt in Richtung 1,20 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag weiter nachgegeben und ist in Richtung der runden Marke von 1,20 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,2016 Dollar und damit so wenig wie letztmalig Anfang Februar.

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com