Am Dienstag dürfte der deutsche Leitindex zum Start wieder unter die Marke von 14.000 Punkten rutschen. Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelsbeginn etwa 0,4 Prozent ab auf 13.960 Punkte. Der TecDAX wird ebenfalls schwächer erwartet. Ähnlich wie an den asiatischen Börsen dürfte auch am deutschen Markt die Luft im Dienstagshandel schon wieder etwas raus sein: "Die asiatischen Märkte scheinen heute Morgen eine Verschnaufpause einzulegen, nachdem sie gestern die weltweite Erholung der Aktien eingeleitet haben", schrieb etwa Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Grund dafür dürften schnelle Gewinnmitnahmen sein, vermutet der Experte. Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer richtet sich daneben auf diverse Unternehmenszahlen, unter anderem von KION oder HelloFresh. Auch die Diskussion um mögliche Lockerungen in der Corona-Krise hält weiterhin an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Handelsplätzen dürften sich am Dienstag zurückhalten. Der EuroSTOXX 50 dürfte etwas leichter in den Handel starten. Nach dem kräftigen Plus zum Wochenauftakt dürften es Anleger heute wieder etwas langsamer angehen lassen. "Wir haben gestern zum Beginn des Monats einige Käufe gesehen, die sind nun durch", so ein Aktienhändler am Morgen. Die Seitwärtsbewegung dürfte damit vorerst weitergehen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street zeigte sich zum Beginn der neuen Handelswoche stärker. Der Dow Jones eröffnete den Handel am Montag etwas stärker und legte im weiteren Verlauf zu. Es ging letztlich 1,95 Prozent höher bei 31.534,98 Punkten aus dem Handel. Auch der NASDAQ Composite startete mit einem Plus. Anschließend ging es ebenfalls weiter aufwärts, sodass er den Börsentag 3,01 Prozent stärker bei 13.588,83 Zählern beendete. Nachdem es die US-Märkte in der vergangenen Woche von hohen Anleiherenditen und den daraus resultierenden starken Rückzügen aus dem Aktienmarkt gezeichnet waren, standen die Zeichen am Montg auf Erholung. Nicht nur, dass die Renditen aus US-Staatsanleihen zuletzt wieder sanken, auch das Corona-Hilfspaket von US-Präsident Biden lieferte positive Impulse. So hat das US-Repräsentantenhaus in der Nacht zum Samstag dem 1,9 Billionen US-Dollar schweren Konjunkturpaket zugestimmt. Zuletzt muss noch der US-Senat seine Bestätigung geben. An Konjunkturdaten standen am Montag außerdem die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe von Markit und ISM für Februar an: Die US-Industrie kann laut Daten zwar ein Wachstum verzeichnen, die Tendenz nahm jüngst aber ab. "Ein weiterer Monat mit starkem Produktionswachstum deutet darauf hin, dass das verarbeitende Gewerbe in den USA kurz davor steht, die durch die Pandemie im vergangenen Jahr verloren gegangene Produktion aufzuholen", so IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson laut Dow Jones Newswires. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken