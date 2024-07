10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX in Rot erwartet

Der DAX dürfte angesichts sehr schwacher Vorgaben von den US-Technologiebörsen unter Druck bleiben. Laut vorbörslichen Indikationen dürfte der deutsche Leitindex bei 18.277,63 Punkten um 0,6 Prozent tiefer in den Donnerstagshandel starten.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

Die asiatischen Börsen verzeichnen am Donnerstag Verluste. In Tokio sackt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 3,17 Prozent auf 37.913 Punkte ab. Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,72 Prozent auf 2.881 Zähler nach. Und auch in Hongkong sind die Bären in der Überzahl: Der Hang Seng verliert zeitgleich 1,73 Prozent auf 17.012 Einheiten.

3. AIXTRON: Umsatzerlöse sacken ab - Q3 soll besser werden

AIXTRON hat für das laufende Quartal ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal in Aussicht gestellt. Für das dritte Quartal 2024 rechnet der Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie mit Umsatzerlösen in einer Bandbreite von 150 bis 180 Millionen Euro. Zur Nachricht

4. Nordex übertrifft Erwartungen - Umsatzrendite steigt

Nordex hebt nach einer Margenverbesserung auch im zweiten Quartal den Zielkorridor für die operative Umsatzrendite im Gesamtjahr am unteren Ende an. Die Halbjahreszahlen des Windturbinenherstellers fielen leicht besser aus als von Analysten erwartet. Zur Nachricht

5. Siltronic übertrifft trotz Rückgängen bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen

Siltronic hat im zweiten Quartal bei Umsatz und Gewinn Federn gelassen, aber die Erwartungen deutlich übertroffen. Die Ziele für das Gesamtjahr hat der Münchner Waferhersteller und Halbleiterzulieferer beim Umsatz leicht angehoben und bei der operativen Gewinnmarge auf den oberen Teil der Zielspanne eingegrenzt. Zur Nachricht

6. E-Autos brocken Ford Gewinnrückgang ein

Elektroautos reißen weiter Milliardenlöcher in die Bilanz von Ford. Im vergangenen Quartal verbuchte der US-Autoriese in dem Geschäftsbereich einen Verlust von 1,14 Milliarden Dollar. Verbrenner-Modelle und Nutzfahrzeuge sorgten dagegen für schwarze Zahlen, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Zur Nachricht

7. IBM steigert Gewinn dank Software-Geschäft

IBM hat im vergangenen Quartal von seinem Software-Geschäft profitiert. Der Computer-Konzern übertraf die Erwartungen der Analysten bei Umsatz und Gewinn. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel an der NYSE um 2,92 Prozent auf 189,40 US-Dollar zu. Zur Nachricht

8. Klimaaktivisten verhindern Starts und Landungen am Frankfurter Flughafen

Wegen einer Aktion von Klimaaktivisten ist der Flugverkehr am Frankfurter Flughafen vorläufig eingestellt worden. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Mehrere Demonstranten waren am frühen Morgen auf das Gelände des Flughafens eingedrungen und hatten sich festgeklebt. Zur Nachricht

9. Nestlé erwartet etwas weniger Wachstum

Der Lebensmittelkonzern Nestlé rechnet im laufenden Jahr mit einem etwas geringeren Wachstum als bisher. Grund dafür ist, dass die Preissteigerungen nicht mehr so hoch ausfallen dürften wie bislang angenommen. Zur Nachricht

10. Roche traut sich im Gesamtjahr mehr Gewinn zu

Der Pharmakonzern Roche hat nach einem guten ersten Halbjahr seinen Gewinnausblick für das Gesamtjahr angehoben. Der Kerngewinn je Anteilschein dürfte nun im hohen einstelligen Prozentbereich steigen, bisher stand der mittlere einstellige Prozentbereich im Plan des Managements. Zur Nachricht