Asiens Börsen in Rot -- Umsatzerlöse von AIXTRON sacken ab -- Nordex schlägt Erwartungen -- Siltronic mit Gewinnrückgang -- IBM steigert Gewinn -- E-Autos brocken Ford Gewinnrückgang ein

Positive Nachrichten kamen vorbörslich von Konjunkturseite: Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich spürbar verbessert. Die Einkommenserwartungen legten deutlich zu und sowohl die Konjunkturerwartung als auch die Anschaffungsneigung stiegen moderat an.

Der DAX ist mit einem Abschlag in den Handel eingestiegen und blieb auch im Verlauf schwach. Er verabschiedete sich schließlich 0,92 Prozent tiefer bei 18.387,46 Punkten in den Feierabend. Der TecDAX gab zum Auftakt ebenfalls nach. Auch hier waren im weiteren Verlauf rote Vorzeichen zu sehen. Er beendete die Sitzung 0,81 Prozent schwächer bei 3.316,72 Zählern.

Daneben haben unter anderem auch Visa , AT&T und Texas Instruments ihre Geschäftszahlen vorgelegt. Die Bilanzsaison nimmt also an Fahrt auf.

Die US-Börsen präsentierten sich auch am Mittwoch in Rot.

Die asiatischen Börsen verzeichnen am Donnerstag Verluste.

In Tokio sackt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 3,17 Prozent auf 37.913 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,72 Prozent auf 2.881 Zähler nach. Und auch in Hongkong sind die Bären in der Überzahl: Der Hang Seng verliert zeitgleich 1,73 Prozent auf 17.012 Einheiten.

Belastet werden die Kurse in Asien von den Vorgaben der Wall Street, wo es am Mittwoch deutlich nach unten ging. Auch an den asiatischen Börsen kommt es am Donnerstag vor allem bei Tech-Aktien zu einem Ausverkauf, laut Händlern würden KI-Hoffnungen immer kritischer hinterfragt. In Japan belastet zudem der starke Yen, der die Exportchancen japanischer Unternehmen schmälert.

In China können neuerliche Zinssenkungen der People's Bank of China etwas stützen. Sie hatte nun auch die mittelfristigen Zinssätze reduziert, um dadurch die Wirtschaft zu stützen.

