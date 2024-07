Mehr Nettogewinn

Der französische Baustoffkonzern Saint-Gobain hat seinen Ausblick bestätigt und darauf hingewiesen, dass die Baumärkte in einigen Ländern erste Anzeichen einer Verbesserung zeigen.

Der Konzern erwirtschaftete im ersten Halbjahr einen operativen Gewinn von 2,75 Milliarden Euro, leicht unter dem Vorjahreswert von 2,8 Milliarden Euro, was einer operativen Marge von 11,7 Prozent entspricht. Der Nettogewinn stieg dagegen um 15 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro. Der Umsatz ging aufgrund der schwierigen Bedingungen auf den europäischen Neubaumärkten um 6 Prozent auf 23,56 Milliarden Euro zurück.

Saint-Gobain sieht die Talsohle fast erreicht. Im April hatte der Konzern vor Schwierigkeiten in einigen seiner Märkte in der ersten Jahreshälfte gewarnt und teilte nun mit, dass die Verkäufe in Europa am stärksten zurückgegangen seien. In der zweiten Jahreshälfte dürfte sich das Geschäft jedoch aufgrund einer einfacheren Vergleichsbasis und Verbesserungen auf den Baumärkten in einigen Ländern verbessern.

Das Unternehmen bestätigte sein Ziel, im laufenden Jahr eine zweistellige operative Marge zu erzielen und stellte dies auch für das zweite Halbjahr in Aussicht.

Von Pierre Bertrand

PARIS (Dow Jones)