08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 140 auf 141 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Baustoffkonzerns habe sie noch zuversichtlicher gestimmt als zuvor gedacht, schrieb Analystin Glynis Johnson am Donnerstag in ihrer Reaktion auf die Zahlen. Die Glaubwürdigkeit in die Ziele der Franzosen nehme weiter zu. Den Kapitalmarkttag im Oktober sieht sie weiter als den entscheidenden Kurstreiber in diesem Jahr./ajx/he

