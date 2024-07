Konjunktursorgen belasten

Die Ölpreise sind am Donnerstag gefallen.

Nachdem sich die Notierungen am Mittwoch zeitweise stabilisieren konnten, setzten sie nun die Talfahrt der vergangenen Handelstage fort. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete 81,01 US-Dollar. Das waren 70 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 72 Cent auf 76,87 Dollar.

Im Verlauf einer Woche ist der Preis für Rohöl aus der Nordsee bereits mehr als vier Dollar je Barrel gefallen. Zuletzt hatte eine schwächere konjunkturelle Entwicklung in China die Sorge über eine zu geringe Nachfrage am Ölmarkt verstärkt. Darüber hinaus gab es zuletzt mehrfach enttäuschende Konjunkturdaten aus der Eurozone , die ebenfalls auf den Ölpreisen lasten.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern haben jüngste Meldungen über einen Rückgang der Ölreserven in den USA die Ölpreise nur zeitweise stützen können. Am Vortag hatte die US-Regierung gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 3,7 Millionen auf 436,5 Millionen Barrel gefallen waren und damit stärker als am Markt erwartet.

/jkr/jsl/mis

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX)