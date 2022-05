Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX fällt rund eine Stunde vor Handelsstart 0,23 Prozent auf 14.007,50 Punkte.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich geschlossen - Hang Seng im Minus

In Tokio wird auch am Mittwoch nicht gehandelt, dort bleibt der Markt in der Feiertagspause. Der japanische Leitindex Nikkei verlor bis zum Handelsschluss am Montag 0,11 Prozent auf 26.818,53 Punkte.

Der Shanghai Composite verharrt ebenfalls im Feiertag und damit auf seinem Stand von Freitag, als er 2,41 Prozent fester bei 3.047,06 Zählern geschlossen hatte. Der Hang Seng gibt zur Wochenmitte unterdessen zeitweise 1,33 Prozent auf 20.820,32 Punkte nach.

3. Volkswagen verzeichnet starkes erstes Quartal

Volkswagen hält ungeachtet anhaltender Versorgungsengpässe bei Halbleitern und einem unsicheren Wirtschaftsumfeld an der Jahresprognose fest.

4. TeamViewer-Aktie: Gewinn stärker als zuvor befürchtet

Der Softwareanbieter TeamViewer hat im ersten Quartal unter anderem dank Fortschritten im Geschäft mit großen Unternehmen operativ mehr verdient als erwartet.

5. Fresenius mit robustem Jahresauftakt

Der Aufwärtstrend beim Gesundheitskonzern Fresenius hat sich im ersten Quartal 2022 fortgesetzt.

6. Fresenius Medical Care will 2022 Gewinn wieder steigern

Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) hat im ersten Quartal 2022 einmal mehr die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu spüren bekommen.

7. Siemens Healthineers zieht Prognose an

Der anhaltende Bedarf an COVID-19-Antigenschnelltests hat Siemens Healthineers auch im zweiten Geschäftsquartal (per Ende März) beflügelt.

8. HUGO BOSS hält an Jahresprognose fest

HUGO BOSS hat im ersten Quartal operativen Gewinn und Umsatz deutlich gesteigert und unter dem Strich wieder schwarze Zahlen geschrieben.

9. Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Statements

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 6,30 auf 1.864,30 Dollar pro Feinunze.

10. Euro stabil

Der Euro hat am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed stabil bei 1,05 US-Dollar notiert.

