VW-Aktie: Volkswagen verzeichnet starkes erstes Quartal

Optimistisch stimmt den Wolfsburger DAX -Konzern ein starkes erstes Quartal, in dem der Umsatz trotz deutlich niedrigerer Fahrzeugverkäufe leicht gesteigert wurde. Die operative Marge verdoppelte sich annähernd, wie bereits bekannt, dank Sondereffekten.

In den ersten drei Monaten verzeichnete Volkswagen laut Mitteilung bei um ein Fünftel rückläufigen Verkäufen ein leichtes Umsatzplus um 0,6 Prozent auf 62,74 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte, wie bereits seit Vorlage der Eckzahlen Mitte April bekannt, auf 8,5 Milliarden von 4,8 Milliarden Euro. Die operative Marge stieg sogar auf 13,5 von 7,7 Prozent. Grund für den rasanten Anstieg sind hohe Zuflüsse aus Finanzinstrumenten, mit denen sich VW gegen höhere Rohstoffpreise abgesichert hat. Der Konzern hat deutlich weniger für Rohstoffe gezahlt als aktuell am Markt üblich, weshalb ein hoher Buchgewinn entstand. Nach Steuern verdoppelte VW den weiteren Angaben vom Mittwoch zufolge den Gewinn auf 6,72 Milliarden Euro.

Für das Gesamtjahr rechnet VW weiterhin mit einer operative Umsatzrendite zwischen 7,0 und 8,5 Prozent. Der Umsatz soll um 8 bis 13 Prozent und die Auslieferungen um 5 bis 10 Prozent steigen. VW rechnet mit einem besseren Halbleiterangebot im zweiten Halbjahr. Diese Prognose ist allerdings abhängig vom weiteren Verlauf des Kriegs in der Ukraine und dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie mit den Auswirkungen auf das Geschäft und die Weltwirtschaft.

Volkswagen Kernmarke bekräftigt Margenziel für 2023

Volkswagen rechnet für seine Kernmarke trotz zunehmend steigender Kosten und anhaltender Belastungen aus der Pandemie kommendes Jahr mit einer deutlich besseren Profitabilität. "An dem Ziel von 6 Prozent operativer Umsatzrendite in 2023 halten wir (...) fest", wird Volkswagen-CFO Alexander Seitz in der Mitteilung zum Ergebnis des ersten Quartals zitiert. Die Prognose sei aber abhängig vom weiteren Verlauf des Kriegs in der Ukraine und den Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.

Aktuell sei die Nachfrage sowohl bei Verbrennern als auch nach E-Autos "unverändert sehr gut". Der Auftragsbestand über alle Antriebsarten liege auf einem historischen Höchststand vom mehr als 670.000 Fahrzeugen in Europa.

Im ersten Quartal erwirtschaftete die Marke VW laut Mitteilung eine bereinigte operative Umsatzrendite von 3,4 Prozent - eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 2,8 Prozent. Während der Umsatz wegen rückläufiger Autoabsätze um 15 Prozent auf 14,9 Milliarden Euro sank, kletterte das bereinigte operative Ergebnis auch dank guter Verkaufspreise um 5 Prozent auf 513 Millionen Euro.

Für 2022 gab VW wie bisher keine konkrete Prognose. Vergangenes Jahr hatte der Wolfsburger Konzern mit der Kernmarke eine bereinigte Rendite von 3,3 Prozent erzielt.

FRANKFURT (Dow Jones)

