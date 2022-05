Ukraine-Krieg im Ticker: DAX startet leichter - Hang Seng tiefer -- VW mit starkem Quartal -- Fresenius mit robustem Jahresauftakt -- CANCOM, FMC, Lyft, Airbnb, Starbucks im Fokus

Ukraine-Krieg und Naturkatastrophen belasten Hannover Rück. Siemens Healthineers zieht Prognose an. TeamViewer: Gewinn stärker als zuvor befürchtet. Lufthansa-Chef Spohr will pandemiebedingte Krise abhaken. EZB-Direktorin Schnabel hält Zinserhöhung im Juli für möglich. Sberbank Europe vermeidet Insolvenz: Bank wird abgewickelt.

Werbung

Am Aktienmarkt herrscht am Mittwoch Zurückhaltung. Der DAX startet mit einem Abschlag von 0,13 Prozent bei 14.020,90 Punkten. Der TecDAX gibt kurz nach Handelsstart ebenfalls nach. Im Fokus der Anleger steht zur Wochenmitte der am Abend anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Es wird von einer starken Erhöhung des Leitzinses ausgegangen, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Aktien werden damit unattraktiver für Investoren, Anleihen mit höherer Renditen werden hingegen beliebter. Die Finanzierungskosten der Unternehmen nehmen mit steigenden Zinsen zu, was die Gewinne schmälern könnte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger in Europa treten am Mittwoch auf die Bremse und warten erst einmal ab. Der EuroSTOXX 50 zeigt sich kurz nach Handelsstart mit leichten Verlusten. Am Abend steht der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an, der mit Spannung erwartet wird. Am Markt wird von einer Anhebung des Leitzinses um mindestens 50 Basispunkte ausgegangen. Auch die anschließende Fragerunde mit Fed-Chef Jerome Powell wird mit Spannung herbeigesehnt. Da sich die Inflation sehr stark entwickelt hat, sind auch noch andere Zinsmaßnahmen denkbar. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den US-Börsen zeigten sich am Dienstag unentschlossen. Der Dow Jones schwankte im Handelsverlauf stark, schlussendlich behielten aber die Käufer die Oberhand und schickten den US-Leitindex mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 33.127,01 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite zeigte sich ebenfalls volatil, auch hier war die Verunsicherung der Anleger zu spüren. Der Techwerteindex schloss mit einem Plus von 0,22 Prozent bei 12.563,76 Indexzählern. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank rückt immer näher und so zeigten sich die Anleger eher zurückhaltend. Am Markt wird mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte gerechnet. Der Fokus der Marktteilnehmer dürfte sich vor allem auf die anschließenden Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell bezüglich des weiteren Vorgehens der Fed richten. Es werde zur Bekämpfung der Inflation mit weiteren Zinsanhebungen - womöglich sogar um 75 Basispunkte - gerechnet. Auf Unternehmensseite setzt sich derweil die Quartalsberichtssaison mit Zahlen unter anderem von Pfizer, Nutrien und DuPont fort. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken