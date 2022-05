Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Statements

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Um 20.00 Uhr steht die Zinsentscheidung zur Bekanntgabe an, danach steht Fed-Chef Jerome Powell in einer Pressekonferenz (20.30 Uhr) Rede und Antwort. Eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte dürfte bereits eingepreist sein, so dass vor allem der Tenor der Fed-Statements hinsichtlich der weiteren Aussichten und etwaige Details zur Reduktion der Bilanzsumme von entscheidender Bedeutung für die kurzfristige Richtung des Goldpreises sein werden. Bei restriktiver als erwarteten Tönen könnte es mit dem Krisenschutz weiter bergab gehen, schließlich haben in den vergangenen Wochen die gestiegenen US- Renditen - insbesondere bei kurzen Laufzeiten - zu erhöhten Opportunitätskosten geführt. Beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares gab es seit zwei Wochen keine Kapitalzuflüsse zu vermelden. Während dieses Zeitraums hat sich dessen gehaltene Goldmenge von 1.106,74 auf 1.089,04 Tonnen reduziert und damit das nachlassende Interesse der Investoren zum Ausdruck gebracht.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 6,30 auf 1.864,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Comeback der Angebotssorgen

Aktuell sorgen sich die Akteure an den Ölmärkten wieder verstärkt über die Nachfrageseite. Zum einen werden am heutigen Mittwoch Details zum sechsten EU-Sanktionspaket erwartet, das auch die Ölimporte russischen Öls betreffen dürfte. Zum anderen wies der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute einen stärker als erwarteten Lagerrückgang der Ölreserven in Höhe von 3,5 Millionen Barrel aus und fiel damit um ein Vielfaches höher als erwartet aus. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger zudem am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,25 auf 103,66 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,15 auf 106,12 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com, Lisa S. / Shutterstock.com