Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

1. DAX vorbörslich im Plus

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart zeitweise 0,36 Prozent fester bei 15.847,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich niedriger

Der japanische Leitindex Nikkei präsentiert sich aktuell 0,68 Prozent tiefer bei 31.983,51 Punkten. Stand 7.06 Uhr MEZ.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil 0,13 Prozent schwächer bei 3.217,28 Einheiten. In Hongkong gewinnt der Hang Seng hingegen 1,15 Prozent auf 18.875,17 Zähler.

3. VW-Tochter Audi stellt für für Formel 1 andere Motorsport-Aktivitäten nahezu ein

Für den Formel-1-Einstieg 2026 stellt der deutsche Automobilbauer Audi sein Motorsport-Engagement in allen anderen Bereichen praktisch ein. Zur Nachricht

4. Zusammenschluss von NielsenIQ und GfK unter Dach und Dach

Der seit langem angebahnte Zusammenschluss des britisch-amerikanischen Marktforschungsunternehmens NielsenIQ mit der Nürnberger Konsumforschungsfirma GfK ist unter Dach und Fach. Zur Nachricht

5. NVIDIA, Meta, Carnival und Co.: Diese Aktien haben im Bullenmarkt 2023 bisher am besten performt

An den Börsen ist ein starkes erstes Halbjahr 2023 zu Ende gegangen. Trendthemen haben einzelne Aktien in die Höhe getrieben. Diese Aktien konnten am meisten profitieren. Zur Nachricht

6. Börsen-Experte Jeremy Grantham: Börsenblase wird mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit platzen

Der Börsen-Experte Jeremy Grantham äußerte sich kürzlich in einem Interview zum möglichen Platzen der Börsenblase und wie der KI-Boom den Aktienmarkt beeinflusst. Zur Nachricht

7. Ex-Wirecard-Chef zieht offenbar vor das Bundesverfassungsgericht

Der frühere Wirecard-Chef Markus Braun zieht einem Zeitungsbericht zufolge im Streit mit Insolvenzverwalter Michael Jaffe vor das Bundesverfassungsgericht. Zur Nachricht

8. Jefferies hebt Infineon auf 'Hold' und Ziel auf 40 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat Infineon von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 40 Euro angehoben. "Der nächste Aufschwung beginnt", schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Halbleiterbranche. Zur Nachricht

9. Goldpreis: Rückenwind durch Dollar und Zinsen

Rückläufige US-Renditen und ein schwächerer Dollar haben dem Goldpreis vor der Bekanntgabe aktueller Daten zur Entwicklung der US-Inflation zu einer leichten Erholung verholfen. Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis höheren Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 7,50 auf 1.944,60 Dollar pro Feinunze.

10. Euro steigt

Der Euro hat am Mittwoch erneut einen zweimonatigen Höchststand gegenüber dem US-Dollar markiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro bis zu 1,1037 Dollar und damit so viel wie zuletzt Anfang Mai. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagabend auf 1,0989 Dollar festgesetzt.