Vor US-Inflationsdaten: Asiens Börsen mehrheitlich im Minus

Den am Montag begonnenen Stabilisierungskurs konnte der DAX auch am Dienstag fortsetzen.

Der DAX rutschte nach einem freundlichen Start vorübergehend in die Verlustzone, bevor er wieder auf grünes Terrain vorrückte. Letztlich stand ein Zuwachs um 0,75 Prozent auf 15.790,34 Punkte an der Kurstafel.

Auch der TecDAX zeigte eine positive Tendenz und beendete den Handel 0,47 Prozent höher bei 3.124,60 Zählern.

Ob die Erholung Bestand hat, dürfte sich am Mittwoch zeigen, wenn die US-Inflationsdaten veröffentlicht werden, die mit Spannung erwartet werden. Am Dienstag wurden bereits am Morgen die endgültigen Verbraucherpreise in Deutschland veröffentlicht. Im Juni ist der Inflationsdruck in Deutschland weiter gestiegen, was vor allem dem Wegfall von Sondereffekten zuzuschreiben ist.

Auch die Veröffentlichung des ZEW-Index stand am Dienstagmorgen auf der Agenda. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW enttäuschte und fiel gegenüber dem Vormonat um 6,2 Punkte auf minus 14,7 Zähler, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim laut Deutscher Presseagentur mitteilte. "Die Hoffnungen auf eine konjunkturelle Erholung im zweiten Halbjahr schmelzen in der Sommerhitze dahin", schrieb dazu Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

Unternehmensseitig rückte Daimler Truck mit einer Erhöhung der Prognose und der Auflage eines Aktienrückkaufprogramms in den Fokus.

