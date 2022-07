Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

Der DAX wird eine Stunde vor Handelsbeginn 0,5 Prozentpunkte höher bei 13.161,50 erwartet.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio steigt der Nikkei zeitweise um 0,31 Prozent auf 27.739,98 Zähler (08:00 Uhr MEZ). Auf dem chinesischen Festland hingegen dreht der Shanghai Composite derweil ins Plus und zeigt sich minimale 0,03 Prozent bei 3.278,37 Zählern höher. Der Hang Seng in Hongkong verliert zeitweise 1,16 Prozent auf 20.663,51 Indexpunkte.

3. Deutsche Bank übertrifft mit Gewinnplus die Erwartungen

Die Deutsche Bank hat ihren Gewinn trotz Finanzmarktturbulenzen im zweiten Quartal gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Ihr seit Jahren verfolgtes Renditeziel von 8 Prozent für dieses Jahr bestätigte die Deutsche Bank. Sie macht allerdings Abstriche beim Kostenziel. Zur Nachricht

4. Mercedes-Benz mit überraschend hohem Gewinn

Mercedes-Benz hat im zweiten Quartal trotz rückläufiger Autoverkäufe sowohl den Umsatz als auch den bereinigten operativen Gewinn überraschend kräftig gesteigert. Der Stuttgarter DAX-Konzern profitierte weiterhin von einer guten Nachfrage nach Premiumautos sowie hohen Verkaufspreisen. Den Ausblick für das Gesamtjahr erhöhte die Mercedes-Benz Group AG. Zur Nachricht

5. BASF traut sich im Gesamtjahr mehr zu

Die Geschäfte des weltgrößten Chemiekonzerns BASF liefen auch im zweiten Quartal rund. Die Ziele für 2022 hob das im DAX notierte Unternehmen an. Für 2022 rechnet der Konzern nun mit einem Zuwachs beim Umsatz auf 86 bis 89 Milliarden Euro, wie BASF am Mittwoch in Ludwigshafen mitteilte. Zur Nachricht

6. Fed vor erneuter Erhöhung des Leitzinses

Die US-Notenbank steht zur Bekämpfung der hohen Inflationsrate vor ihrer zweiten ungewöhnlich hohen Erhöhung des Leitzinses. Die Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) bekanntgegeben. Erwartet wird eine erneute Leitzinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf eine Spanne von dann 2,25 bis 2,5 Prozent. Zur Nachricht

7. Google-Mutter Alphabet wächst - Gewinn geht zurück

Auch Google bekommt den Abschwung im Online-Werbemarkt zu spüren: Das Geschäft wuchs im vergangenen Quartal langsamer und der Gewinn des Mutterkonzerns Alphabet ging deutlich zurück. Zugleich demonstrierte der Online-Riese, dass er gut aufgestellt ist, um besser als kleinere Konkurrenten durch die Marktschwäche zu kommen. Zur Nachricht

8. Massiver Verlust in Q2 - Credit Suisse-Chef Gottstein geht

Die Credit Suisse hat auch das zweite Quartal 2022 mit einem massiven Verlust abgeschlossen. Wie bereits im Juni angekündigt, hat vor allem ein stark negatives Ergebnis in der Investmentbank die Großbank in die roten Zahlen gezogen. Unter dem Strich steht für das zweite Quartal ein Verlust von 1,6 Milliarden Franken (1,62 Mrd Euro), wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Im gleichen Vorjahresquartal hatte sie noch einen Gewinn von 253 Millionen Franken erzielt. Zur Nachricht

9. Ölpreise: Datenflut plus Zinsentscheidung der Fed

Die Ölpreise präsentierten sich mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,39 auf 95,37 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,16 auf 99,62 Dollar anzog.



10. Euro: Klar unter 1,02 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwochmorgen klar unter der Marke von 1,02 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die europäische Gemeinschaftswährung Euro 1,0150 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0124 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Börse Frankfurt