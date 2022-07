Asiens Börsen uneins -- DAX und EUROSTOX vorbörslich höher -- Mercedes-Benz mit überraschend hohem Gewinn -- Google-Mutter Alphabet, Microsoft, adidas im FOKUS

Händler rechnen am heutigen Mittwoch mit einem verhaltenen Geschäft. Trotz der zahlreichen Quartalsmeldungen dominiert die heute anstehende Entscheidung der US-Notenbank die Nachrichtenlage. Die Zinserhöhung sowie die Aussagen der Fed zum künftigen Zinskurs werden als richtungsweisend die die Aktienmärkte in den kommenden Monaten angesehen.

Neben wichtigen US-Unternehmensberichten, die nach dem Handelsschluss in New York unter anderem von Alphabet und Microsoft vorgelegt wurden, richten sich die Augen der europäischen Börsianer auf den Zinsentscheid der Fed am Mittwochnachmittag. Erwartet wird dabei eine Zinserhöhung um 0,75 Prozent, zudem erhoffen sich die Händler Aussagen über die weiteren Pläne der US-Notenbank.

Nach US-Börsenschluss folgen mit der Google-Mutter Alphabet und Microsoft die großen Tech-Konzerne. Am Mittwoch legt Meta seine Quartalsbilanz vor, am Donnerstag sind dann Amazon , Apple und Intel dran.

Zudem rückten die Quartalsbilanzen zahlreicher Unternehmen in den Fokus der Marktteilnehmer. So haben unter anderem McDonald's , Coca-Cola , 3M und General Motors ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt.

Am Mittwoch sind an den asiatischen Börsen unterschiedliche Vorzeichen zu beobachten.

In Tokio steigt der Nikkei zeitweise um 0,31 Prozent auf 27.739,98 Zähler (08:00 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland hingegen dreht der Shanghai Composite derweil ins Plus und zeigt sich minimale 0,03 Prozent bei 3.278,37 Zählern höher. Der Hang Seng in Hongkong verliert zeitweise 1,16 Prozent auf 20.663,51 Indexpunkte.

An den Börsen in Fernost zeigt sich am Mittwoch ein umgekehrtes Bild zum Vortag. Die Marktbewegungen sind allerdings insgesamt sehr gering. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Anleger die am heutigen Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank zunächst abwarten werden.

Allgemein wird nach sich zuletzt abkühlenden Konjunktursignalen mit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte gerechnet, die auch als eingepreist gelten dürfte, nachdem jüngst noch 100 Basispunkte als Szenario herumgereicht worden sind.

Auch ein angekündigtes Gespräch zwischen Chinas Präsident Xi und seinem US-Pendant Biden im späteren Wochenverlauf über die Reduktion der gegenseitigen Strafzölle sorgte für Hoffnung.

