BVB-Aktie fester: Tumor-OP bei Haller offenbar erfolgreich verlaufen

Dies bestätigte sein Verein BVB (Borussia Dortmund) . "Die Operation ist sehr, sehr gut verlaufen und er ist auf einem sehr guten Weg", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in einem am Dienstag veröffentlichten Video-Interview mit Trikotsponsor " 1&1 ". Der 28 Jahre alte Ex-Frankfurter Haller war im Sommer von Ajax Amsterdam zurück in die Bundesliga zum BVB gewechselt. "Er war super stabil und unglaublich positiv und hat auch der Mannschaft gesagt: 'Tut euren Job, gebt alles. Seht zu, dass wenn ich zurückkomme wir noch voll im Rennen sind.' Und das werden die Jungs auch tun", sagte Kehl.

Die BVB-Aktie steht auf XETRA am Mittwoch zuletzt 0,60 Prozent höher bei 3,70 Euro.

/kam/DP/zb

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, charnsitr / Shutterstock.com