Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der deutsche Leitindex dürfte am Dienstag schwächer eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginntendiert der DAX 0,9 Prozent tiefer bei 13.809 Einheiten.

2. Börsen in Fernost überwiegend schwächer

Die Börsen in Fernost müssen am Dienstag mehrheitlich Abschläge verkraften.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Gewinn von 0,15 Prozent bei 25.346,48 Punkten.

Dagegen haben in China die Bären das Ruder fest in der Hand. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite aktuell (07:44 Uhr) 4,27 Prozent auf 3.085,80 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong gibt um 5,63 Prozent auf 18.432,83 Stellen ab.

3. Volkswagen verdoppelt operatives Ergebnis

Der VW-Konzern hat vergangenes Jahr insbesondere von guten Geschäften der beiden Premiummarken Audi und Porsche sowie der Kernmarke profitiert. Zur Nachricht

4. RWE hält trotz Ukraine-Krieg an Ausblick für 2022 fest

Der Energiekonzern RWE hat 2021 von deutlich gestiegenen Marktpreisen und einem höheren Beitrag aus der konventionellen Stromerzeugung profitiert. Zur Nachricht

5. TAG Immobilien verbessert Ergebnis

Die TAG Immobilien AG hat im vergangenen Jahr die Mieteinnahmen und das Ergebnis gesteigert. Zur Nachricht

6. WACKER CHEMIE: Operatives Ergebnis soll bestenfalls stabil bleiben

Der deutliche Anstieg der Energie- und Rohstoffkosten wird im laufenden Jahr auch bei WACKER CHEMIE Spuren hinterlassen. Zur Nachricht

7. Fraport: Gewinn in 2021 - Zahlreiche Flüge fallen wegen Warnstreik aus

Der Flughafenbetreiber Fraport hat nach einem herben Verlust im Pandemie-Jahr 2020 im vergangenen Jahr wieder einen Gewinn erzielt. Zur Nachricht

8. Vodafone: Flächendeckendes reines 5G-Net bis 2025

Vodafone Group will sein 5G-Mobilfunknetz bis zum Jahr 2025 in Deutschland komplett auf die nächste Entwicklungsstufe umstellen, die ohne die Vorgängertechnik LTE auskommt. Zur Nachricht

9. Ölpreise deutlich schwächer

Die Ölpreise geben am Dienstag kräftig nach.

10. Euro steigt in Richtung 1,10 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag seine vorsichtige Erholung vom Wochenbeginn fortgesetzt.

Bildquellen: clearlens / Shutterstock.com