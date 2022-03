Fraport-Aktie: Gewinn in 2021 - Zahlreiche Flüge fallen wegen Warnstreik aus

Dazu trug das strikte Kostenmanagement des Konzerns sowie die ab der zweiten Jahreshälfte anhaltende Belebung des Flugaufkommens sowohl am Flughafen Frankfurt als auch insbesondere an den internationalen Konzernflughäfen bei. Für das laufende Jahr stellt die Fraport AG wieder ein Umsatz- und Ergebniswachstum in Aussicht. Die aktuellen Buchungszahlen stimmten optimistisch.

"Wir haben das zurückliegende Geschäftsjahr genutzt, um uns noch wettbewerbsfähiger und damit für die Zukunft gestärkt aufzustellen. Durch striktes Kostenmanagement und den unmittelbar notwendigen Personalabbau haben wir Fraport auf die aktuell deutlich geringeren Verkehre ausgerichtet", sagte Konzernchef Stefan Schulte. "Fraport ist heute schlanker und effizienter als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie aufgestellt. Das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Zukunft, die uns weiter viel Flexibilität abfordern wird - auch mit Blick auf die aktuelle geopolitische Situation."

Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 27,8 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte 757 Millionen Euro, nach einem Verlust 250,6 Millionen Euro im Vorjahr. Dazu trugen auch die krisenbedingten Ausgleichszahlungen und staatlichen Kompensationen in Höhe von rund 320 Millionen Euro bei.

Der Konzerngewinn nach Steuern und Dritten erreichte 82,8 Millionen Euro und traf damit die Konsensschätzung der Analysten. 2020 hatte Fraport unter dem Strich einen Verlust von 658 Millionen Euro geschrieben. Je Aktie verdiente der Konzern 90 Cent, verglichen mit einem Verlust von 7,12 Euro.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 2,17 Milliarden Euro, einem EBITDA von 726 Millionen und einem Ergebnis nach Steuern und Dritten von 83 Millionen Euro bzw. 0,87 Euro je Aktie gerechnet.

Für das laufende Jahr 2022 erwartet Fraport einen Umsatzanstieg auf rund 3 Milliarden Euro und ein EBITDA in einer Bandbreite zwischen 760 bis 880 Millionen Euro. Das EBIT soll zwischen 320 bis 440 Millionen Euro liegen und das Konzernergebnis wird in einer recht breit gefassten Spanne von 50 bis 150 Millionen Euro erwartet. "Die aktuelle geopolitische Situation ist in diesen Ausblick insoweit eingeflossen, wie man es derzeit bei aller Unsicherheit greifen kann", teilte das Unternehmen mit.

Zahlreiche Flüge fallen wegen Warnstreik aus

Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi sind am Dienstagmorgen zahlreiche Flüge am Frankfurter Flughafen ausgefallen. Ab 2.00 Uhr legten Mitarbeiter der Fracht- und Passagierkontrollen an Deutschlands größtem Airport die Arbeit nieder, wie ein Verdi-Sprecher am Morgen sagte. Ausgenommen seien Mitarbeiter des Notdienstes im Transitbereich.

Die Warnstreiks sind Teil des Tarifkonflikts zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). Die Gewerkschaft verhandelt mit dem Arbeitgeberverband über einen neuen Tarifvertrag für bundesweit rund 25 000 Sicherheitskräfte, drei Verhandlungsrunden waren bisher ohne Ergebnis geblieben. Auch in Hamburg, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden wurden Mitarbeiter dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. In München, dem zweitgrößten deutschen Flughafen, läuft seit Montagnachmittag ein Warnstreik.

Der Website des Frankfurter Flughafens war zu entnehmen, dass viele Abflüge am Dienstag bereits gestrichen waren. Zuvor hatte der Flughafenbetreiber Fraport Reisende, die in Frankfurt zusteigen wollten, gebeten, nicht zum Flughafen anzureisen. Für Passagiere, die in Frankfurt umsteigen, wurde nach Angaben des Verdi-Sprechers ein Notdienst eingerichtet.

Die Tarifpartner wollen sich am 16. und 17. März zu weiteren Verhandlungen treffen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung des Stundenlohns um mindestens einen Euro pro Stunde sowie die Angleichung regionaler Löhne.

/juh/DP/ngu

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt