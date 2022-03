Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen überwiegend schwächer -- RWE bestätigt Ausblick für 2022 -- "ELON" in der FIN des tausendsten Tesla Model Y

Wettbewerb um die besten Werbeflächen im Metaverse gewinnt an Fahrt. Ein falscher Klick kostet Krypto-User 120.000 US-Dollar. UBS-Analyst rät von "Buy the Dip"-Strategie ab.

Der deutsche Leitindex zog am Montag an. So eröffnete der DAX schon mit einem Gewinn und baute diesen anschließend aus. Vorübergehend stieg der deutsche Leitindex dabei sogar über die Marke von 14.000 Zählern. Zum Handelsschluss legte der deutsche Leitindex 2,21 Prozent auf 13.929,11 Einheiten zu. Auch der TecDAX verbesserte sich zunehmend, nachdem er zu Handelsbeginn bereits gestiegen war. Sein Schlussstand: 3.115,98 Punkte (+1,6 Prozent). Hinsichtlich des Ukraine-Kriegs gebe es inzwischen an den westlichen Börsen eine "gewisse Hoffnung auf Frieden", beschrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Montagmorgen die Stimmung. Am Sonntag hatte Kremlsprecher ein Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht ausgeschlossen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Märkte präsentierten sich am Montag in Grün. So startete der EuroSTOXX 50 fester und vergrößerte im weiteren Handelsverlauf sein Plus noch. Er verabschiedete sich mit einem Zuschlag von 1,47 Prozent auf 3.741,10 Punkte. Obwohl der Krieg in der Ukraine unvermindert weitergeht und dazu noch bedrohlich nahe an die polnische Grenze und damit NATO-Gebiet gelangt ist, wuchs bei den Anlegern die Hoffnung auf Fortschritte bei den Verhandlungen in der Ukraine-Krise. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Anleger an der Wall Street verhielten sich am Montag vorsichtig. Der Dow Jones hatte war anfangs noch leicht zugelgt, doch schlussendlich ging er quasi unverändert bei 32.945,24 Zählern aus dem Handel. Der NASDAQ Composite konnte nach einem schwachen Start vorübergehend ins Plus drehen, doch letztlich verließ die Anleger der Mut und der Techwerteindex schloss 2,04 Prozent schwächer bei 12.581,22 Punkten. Die vierten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über eine Waffenruhe - dieses Mal per Video-Schalte - haben am Montag erneut keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Stattdessen vertagten sich die Unterhändler auf diesen Dienstag. Neben der Geopolitik rückt auch die Geldpolitik diese Woche wieder vermehrt in den Fokus. So informiert die US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch über ihren Zinsentscheid. Am Markt wird von einer Erhöhung Leitzinsen ausgegangen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken