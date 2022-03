Einnahmen gehen an die Ukraine: Wladimir Klitschko bringt NFTs auf den Markt

• "Vandalz for Ukraine: WhlsBe x Wladimir Klitschko" besteht aus vier NFTs in verschiedenen Preiskategorien.• Das Motiv sind verschiedene Gummibärchen-Designs in den Farben der Ukraine.• Alle Einnahmen aus den NFT-Verkäufen spenden Klitschko und WhlsBe an die Ukraine.

Allein in der ersten Woche nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine wurden über 50 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen an die Ukraine gespendet, so der ukrainische Vize-Premierminister Mykhailo Fedorov via Twitter. Um dazu beizutragen, die Krypto-Spenden am Laufen zu halten, hat Wladimir Klitschko nun in Kooperation mit dem NFT-Künstler WhlsBe eine neue Kollektion herausgebracht. Auf Opensea und dem Twitter-Account des Künstlers wird erklärt, dass alle Einnahmen an das ukrainische Rote Kreuz und die Kinderhilfsorganisation UNICEF gespendet werden.

Die neue Kollektion trägt den Namen "Vandalz for Ukraine: WhlsBe x Wladimir Klitschko"

Die Kollektion trägt den Namen "Vandalz for Ukraine: WhlsBe x Wladimir Klitschko" und besteht aus vier NFTs. Diese sind als Gummibärchen-Motive in den Farben der ukrainischen Flagge gestaltet und stehen zu Preismodellen von rund 100 US-Dollar, 1.000 US-Dollar und 10.000 US-Dollar sowie einem Mindestgebot von rund 260.000 US-Dollar zum Verkauf.

Happy to join forces with artist @WhIsBe who recreated 4 NFT editions of his legendary Vandal Gummy bears in the colors of the Ukrainian flag. All funds from the drop will go directly toward supporting the people of Ukraine. Thank you! pic.twitter.com/3RLsqXYalj - Klitschko (@Klitschko) March 10, 2022

Das NFT-Motiv aus dem Twitter-Video ist Stand Mitte März 2022 das Twitter-Profilbild des Künstlers, der von Coindesk zu den Möglichkeiten von NFT-Kunst zitiert wird: "Es ist unglaublich, meine Kunst und diese Technologie nutzen zu können, um anderen Menschen in Not zu helfen." Auch Klitschko wird von dem Informationsportal zitiert: "Es ist eine großartige Initiative, die leidenden Menschen durch Kunst zu unterstützen."

Anfang März wurde bereits ein Spenden-NFT für über sechs Millionen US-Dollar verkauft

Wladimir Klitschkos Bruder Vitali Klitschko, ebenfalls ehemaliger Profi-Boxer, ist aktuell Bürgermeister von Kiew. Anfang März hatte The Recount auf Twitter ein Video gepostet, in dem die Brüder erklären, dass sie für die Ukraine - ihr Zuhause - kämpfen werden.

Klitschkos Ansatz, NFTs zu verkaufen, um Spenden für die Ukraine zu sammeln, ist nicht neu: Anfang des Monats hatte Fedorov auf Twitter angedeutet, dass Spender bald NFTs erhalten werden. Seither hat er jedoch nicht mehr dazu geäußert. Wie Coindesk berichtet, wurde zudem bereits am 2. März ein NFT mit dem Motiv der ukrainischen Flagge für umgerechnet 6,75 Millionen US-Dollar (2.258 ETH) verkauft.

