Doch kein Krypto-Airdrop: Ukraine bedankt sich bei Spendern mit NFT-Ausgabe

• Zunächst hatte die Ukraine als Dank für Spenden einen Airdrop angekündigt• Dieser wurde wenige Stunden vorher abgesagt - stattdessen sprach Fedorov davon, dass es bald NFTs gebe• Auf Twitter hat dies Diskussionen entfacht: Einige User finden, die Ukraine habe sie gerugged

Der Airdrop für Spender sollte am 3. März stattfinden

Innerhalb weniger Tage nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine wurden nach Angaben von "CNBC" über 35 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen an die Ukraine gespendet. Am 2. März hatte die Ukraine via Twitter angekündigt, Spendern würde mittels eines Airdrops für ihre Hilfe gedankt - stattfinden sollte der Airdrop am Abend des 3. März.

Werbung Kryptowährungen haben in den letzten Wochen stark korrigiert. Spekulative Anleger handeln jetzt mit Plus500 CFDs auf die weltweit populärsten Kryptowährungen mit Hebeln und Verfügbarkeit rund um die Uhr. Jetzt handeln 77% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren

Airdrop confirmed. Snapshot will be taken tomorrow, on March 3rd, at 6pm Kyiv time (UTC/GMT +2 hours).

Reward to follow!

Follow subsequent news re Ukraine’s crypto donation campaign at @FedorovMykhailo - Ukraine / Україна (@Ukraine) March 2, 2022

Kurzfristige Absage des Airdrops via Twitter

Das Ereignis wurde jedoch einen Tag später, wenige Stunden vor der geplanten Uhrzeit des Airdrops, wieder abgesagt: "Nach gründlichen Überlegungen haben wir entschieden, den Airdrop zu canceln. Jeden Tag wollen mehr und mehr Menschen der Ukraine helfen, dem Angriff entgegenzuhalten. Stattdessen werden wir demnächst NFTs ankündigen, um die ukrainische Armee zu unterstützen. Wir PLANEN NICHT, jegliche fungible Tokens auszugeben", so Mykhailo Fedorov, Vize-Premierminister und Minister für Digitale Transformation der Ukraine, auf Twitter.

Dies sorgte für Unmut bei einigen Twitter-Usern, die sich von der Ukraine auf den Arm genommen fühlten und das Land beschuldigten, sie "gerugged" zu haben.

Die NFT-Ankündigung sorgte für heiße Diskussionen unter Spendern

Andere User wie Mac Budowski hingegen sind eher begeistert von den möglicherweise bald kommenden NFTs. Er schrieb, es störe ihn nicht, dass der Airdrop abgesagt wurde und zeigt sich eher begeistert mit dem Vorschlag, die NFTs könnten die schönsten Landesteile der Ukraine abbilden.

I don't mind getting rugged like that. You might also consider this idea (whether as an airdrop or putting them for sale)https://t.co/ef4jKhnPOt - Mac Budkowski (🇺🇦, 🇺🇦) (@MacBudkowski) March 3, 2022

So wüssten die Menschen schon, welche Orte sie nach dem Krieg besuchen könnten.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Twitter Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Twitter Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Twitter

Bildquellen: Jiri Flogel / Shutterstock.com, Sergii Votit / Shutterstock.com