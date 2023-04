Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX zeigt sich vorbörslich mit etwas tieferer Tendenz, die Bewegungen halten sich aber in Grenzen

2. Börsen in Fernost überwiegend niedriger

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt zeitweise leichte 0,15 Prozent auf 28.636,31 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite hingegen 0,35 Prozent auf 3.264,02 Einheiten nach. In Hongkong geht es für den Hang Seng zwischenzeitlich 1,62 Prozent auf 19.635,85 Zähler nach.

3. Gewinnrückgang bei UBS wegen hohen Rückstellungen und schwachem Investmentbanking

Hohe Rückstellungen für Rechtsfälle in den USA und niedrigere Erträge im Investmentbanking sowie im Asset Management haben der UBS im ersten Quartal einen massiven Gewinnrückgang beschert. Zur Nachricht

4. Novartis wird nach unerwartet gutem Jahresauftakt optimistischer

Der schweizerische Pharmakonzern Novartis ist nach einem guten Jahresauftakt optimistischer mit Blick auf das Gesamtjahr geworden. Zur Nachricht

5. CANCOM plant Kauf der österreichischen KBC

CANCOM will die KBC Beteiligungs GmbH übernehmen. Die Transaktion habe ein Gesamtvolumen von 165 Millionen Euro, teilte der IT-Dienstleister in der Nacht zum Dienstag in München mit. Dieses setze sich zusammen aus einem Kaufpreisanteil in bar von rund 58 Millionen Euro und einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage mit Ausgabe von 3,5 Millionen neuen CANCOM-Aktien an die Gesellschafter von KBC. Zur Nachricht

6. Jungheinrich hebt Umsatzprognose an

Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich hat seinen Ausblick nach einem starken Jahresauftakt angehoben. Das Unternehmen Jungheinrich kalkuliert nun laut einer Mitteilung vom Montagabend für 2023 mit einem Auftragseingang zwischen 5,0 und 5,4 Milliarden Euro sowie mit einem Umsatz von 5,1 bis 5,5 Milliarden Euro. Zur Nachricht

7. PNE kommt bei Verkauf des US-Geschäfts voran

Der Windpark-Entwickler PNE kommt beim Verkauf seines US-Geschäfts voran. Mehrere Erwerbsinteressenten hätten unverbindliche Angebote abgegeben, teilte das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Montagabend mit. Zur Nachricht

8. VW-Chef betont "exzellente Möglichkeiten" in Kanada

VW-Chef Oliver Blume hat die Entscheidung des Autokonzerns für den Bau einer großen Batteriefabrik in Kanada mit den gebotenen exzellenten Bedingungen begründet. "Die kanadische Regierung hat sich hervorragend eingesetzt", sagte Blume am Montag in der Hauptstadt Ottawa zu Journalisten. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise bewegen sich im frühen Handel kaum. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 82,64 US-Dollar. Das waren neun Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um sieben Cent auf 78,69 Dollar.

10. Euro nahe Jahreshoch

Der Euro kostete am Morgen zeitweise 1,1055 US-Dollar. Das Mitte April markierte Hoch seit gut einem Jahr liegt nicht weit entfernt.

