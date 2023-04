DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen überwiegend schwächer -- Gewinnrückgang bei UBS -- Daimler Truck überrascht mit starkem Jahresstart -- Nestlé, Novartis, VW, HeidelbergCement im Fokus

Werbung

Der deutsche Leitindex dürfte am Dienstag mit leichten Einbußen eröffnen. Der DAX bewegt sich im vorbörslichen Handel etwas unterhalb der Nulllinie. Der TecDAX zeigt sich vor dem Sitzungsauftakt ebenfalls etwas schwächer. Am Dienstag nimmt die Berichtssaison richtig an Fahrt auf, Impulse von der Unternehmensfront gibt es somit zuhauf. So legten unter anderem die Schweizer Schwergewichte Nestlé, UBS und Novartis ihre Zahlen vor. Hierzulande schnitt der LKW-Konzern Daimler Truck dank der hohen Nachfrage merklich besser ab als von Analysten erwartet.





Anleger an Europas Börsen dürften sich am Dienstag weiterhin zurückhalten. Der EURO STOXX 50 dürfte wenig verändert eröffnen, die Tendenz dürfte aber leicht negativ ausfallen. Europas Anleger schauen am Dienstag mit großem Interesse auf die Flut an Unternehmenszahlen - die Berichtssaison geht nun auch in Europa in ihre heiße Phase. Unter anderem legte schon die Banco Santander ihre Zahlen vor: Die spanische Bank legte einen starken Jahresauftakt hin und hebt die Prognose an. Die UBS hingegen musste einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen.





An der Wall Street war am Montag kaum Bewegung auszumachen. Der Dow Jones begann den ersten Handelstag der Woche minimal leichter und hielt sich auch im Anschluss nahe der Nulllinie auf. Schlussendlich gewann der US-amerikanische Leitindex 0,2 Prozent auf 33.875,40 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite notierte zum Start im Minus und verblieb - bis auf einen kurzen Ausflug in die Gewinnzone - dort. Er beendete den Tag 0,29 Prozent niedriger bei 12.037,20 Einheiten. Anleger an der Wall Street nutzten den Montag zur Verschnaufpause. In den kommenden Tagen stehen einige vielbeachtete Bilanzen und Konjunkturdaten an. Alleine aus dem S&P 500 legen in dieser Woche 178 Unternehmen ihre Zahlen zum vergangenen Jahresviertel vor - 35 Prozent aller Indexmitglieder. Am Donnerstag wird in den USA außerdem das Bruttoinlandsprodukt des ersten Quartals veröffentlicht, am Freitag folgt der PCE-Preisindex.