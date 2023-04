Hyundai-Aktie stark: Hyundai steigert Gewinn kräftig

Aktien in diesem Artikel

Der Überschuss habe sich im Jahresvergleich um 92,4 Prozent auf etwa 3,42 Billionen Won (2,3 Mrd Euro) erhöht, teilte Südkoreas Branchenführer am Dienstag mit. Zusammen mit seiner kleineren Schwester Kia gehört Hyundai Motor zu den weltweit zehn größten Autoherstellern.

Der Umsatz kletterte um 24,7 Prozent auf 37,78 Billionen Won (25,6 Mrd Euro). Der starke Zuwachs sei vor allem auf eine Erhöhung der Produktion zurückzuführen, da sich die "Chip- und Teileversorgung weltweit stabilisiert hat", hieß es. Hartnäckige Lieferkettenprobleme und Engpässe bei wichtigen Bauteilen wie Computerchips hatten der Branche lange Zeit stark zugesetzt.

Hyundai profitierte eigenen Angaben zufolge in den Monaten Januar bis März weiterhin vom robusten Absatz seiner SUV und Modelle der eigenen Luxusmarke Genesis. Auch das günstige Währungsumfeld habe sich im Ergebnis niedergeschlagen. Der Absatz sei um 13,2 Prozent auf mehr als eine Million Autos gestiegen. Das Unternehmen habe fast 66.000 Elektrofahrzeuge verkauft - ein Anstieg um 48 Prozent.

Zusammen mit Kia will Hyundai in diesem Jahr die Schwelle von sieben Millionen verkauften Autos übertreffen, nachdem dieses Ziel 2022 erneut verfehlt wurde. Das Absatzziel für 2023 liegt demnach bei 7,52 Millionen Autos.

Wie üblich kündigte Hyundai an, einen verbesserten Produktemix - "mit mehr SUVs und Luxusmodellen" - auf die Beine stellen zu wollen. Das soll demnach trotz bestehender externer Unsicherheiten einschließlich steigender Inflation und Schwankungen bei den Materialkosten und Zinsraten geschafft werden.

An der KRX gewann die Hyundai-Aktie bis zum Handelsschluss 4,74 Prozent auf 201.000 Won.

/dg/DP/mis

SEOUL (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hyundai Motor Co Ltd

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Name Hebel KO Emittent

Keine Daten

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hyundai Motor Co Ltd