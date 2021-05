Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelseröffnung deutlich im Plus.

2. Börsen in Fernost verbuchen Gewinne

Der japanische Leitindex Nikkei steigt gegen 08:00 MESZ um 0,6 Prozent auf 28.536,04 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil um 2,09 Prozent auf 3.570,32 Indexpunkten hoch. Der Hang Seng gewinnt unterdessen 1,39 Prozent auf 28.806,72 Zähler.

3. Dritter Anlauf: Vonovia schluckt Deutsche Wohnen

Der Vonovia-Konzern kauft Deutsche Wohnen in einer Milliardenübernahme. Zur Nachricht

4. HeidelbergCement verkauft Teile des US-Geschäfts

HeidelbergCement verkauft seine Geschäftsaktivitäten in der Region West in den USA an das US-Unternehmen Martin Martin Marietta Materials. Zur Nachricht

5. Klagewelle gegen Wirtschaftsprüfer von Wirecard zu erwarten

Im Wirecard-Skandal nimmt die Klagewelle geprellter Gläubiger und wütender Aktionäre immer größere Formen an. Zur Nachricht

6. Börsen und Kryptohandelsplätze wollen mehr als nur Coins anbieten

Infolge von Corona-Beschränkungen und auf der Suche nach dem Nervenkitzel zu Hause investieren Privatanleger verstärkt in riskantere Assets und haben dabei auch sogenannte Coins für sich entdeckt - doch die Börsen für die vergleichsweise junge Anlageklasse wollen inzwischen mehr und ihr Geschäft auch auf andere Optionen wie Aktien ausbauen. Zur Nachricht

7. Deutsche Bank-Führung präsentiert sich selbstbewusst den Aktionären

Ausgerechnet im Jahr der Corona-Krise hat die Deutsche Bank ihre Verlustserie beendet und die Geschäfte laufen weiterhin gut. Zur Nachricht

8. CIMIC will Mehrheitsbeteiligung Devine vollständig übernehmen

Der australische Bau- und Bergbaudienstleister CIMIC will das Wohn- und Bauunternehmen Devine komplett übernehmen. Zur Nachricht

9. Ölpreise leicht gestiegen

Die Ölpreise sind am Dienstagmorgen leicht gestiegen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,58 US-Dollar. Das waren zwölf Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls leicht auf 66,10 Dollar.

10. Euro legt leicht zu

Der Euro hat am Dienstagmorgen leicht zugelegt. Im frühen Handel koste 1,2230 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com