Asiens Börsen verbuchen Gewinne -- Milliardenfusion: Vonovia kauft Deutsche Wohnen -- HeidelbergCement veräußert Teile des US-Geschäfts -- Bitcoin, TUI, Merck & Co im Fokus

"Wieder geht eine Börsenwoche zu Ende, in der der DAX unter die Marke von 15.000 Punkten abgetaucht ist und sich in gleichem Tempo, wie es zuvor abwärts ging, wieder erholt hat", so Milan Cutkovic vom Broker Axi. "Solange Käufer auf dem tieferen Niveau bereitstehen, ist die Börsenwelt in Ordnung", erklärte der Analyst.

Nach dem Konjunktureinbruch in der Corona-Pandemie zu Jahresbeginn zeichnet sich eine rasche Erholung in Deutschland ab. Die Bundesbank rechnet damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal wieder deutlich zulegt.

Der DAX konnte seinen anfänglichen Gewinn noch vergrößern und verabschiedete sich am Freitagabend 0,44 Prozent stärker bei 15.437,51 Punkten ins lange Wochenende. Daneben war der TecDAX mit einem kleinen Plus gestartet und beendete den Handel quasi unverändert (-0,02 Prozent) bei 3.368,98 Zählern.

An den europäischen Börsen war am Montag ein impulsloser Handel auszumachen.

Der EuroSTOXX 50 schloss 0,24 Prozent höher bei 4.035,58 Punkten.

Das Geschäft verlief vor dem Hintergrund einiger geschlossener Börsen recht ruhig. So wird in Deutschland, der Schweiz und Österreich der Handel erst wieder am Dienstag aufgenommen. Zudem wurden weder in Europa noch in den USA marktbewegende Konjunkturdaten veröffentlicht.

