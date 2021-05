BVB-Aktie in Rot: Wegen Corona: Borussia Dortmund macht Millionen-Verlust

Das teilte der börsennotierte Fußball-Bundesligist am Mittwoch per adhoc-Mitteilung mit. Nach Abschluss der Bundesliga-Saison 2020/2021 habe der Verein mit der Qualifikation für Champions League und dem Pokalsieg die negativen Auswirkungen der Pandemie in Grenzen halten können, teilte die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA mit.

Wie bei allen Bundesligavereine waren Zuschauer in der Corona-Krise in der laufenden Spielzeit nur reduziert und nur bis Oktober zugelassen, entsprechende Einnahmen fielen weg. Das BVB-Geschäftsjahr 2020/2021 endet am 30. Juni.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte bei der Aktionärsversammlung im Herbst 2020 bereits ein Minus von 70 bis 75 Millionen Euro angekündigt, dabei aber nicht ausgeschlossen, dass es sogar noch höher ausfallen könnte. Der Geschäftsbericht sah damals noch eine mögliche Zuschauerauslastung von 20 Prozent vor. Die übliche Zuschauerzahl im Dortmunder Stadion liegt bei 81 000 Gästen pro Spiel.

Im Geschäftsjahr 2019/20 hatte der BVB ein Minus in Höhe von 43,9 Millionen verbucht. Im Geschäftsjahr 2018/19 gab es bei einem Umsatz von rund 490 Millionen Euro noch einen Nettogewinn von 17,4 Millionen Euro.

Watzke glaubt 'nach wie vor', dass Terzic beim BVB bleiben möchte

"Ich glaube nach wie vor, dass er beim BVB bleiben möchte", sagte der Geschäftsführer des westfälischen Fußball-Bundesligisten der "WAZ" (Dienstag). Terzic wisse aber, dass er auf die Verantwortlichen zukommen könne, wenn er sich verändern wolle, hieß es. Einem Bericht der "Bild" zufolge wird der 38-Jährige in diesem Sommer zu keinem anderen Bundesligisten wechseln und wieder Co-Trainer bei der Borussia. Einzig bei einem Angebot von einem Topclub aus dem europäischen Ausland könnte sich Terzic anders entscheiden, hieß es.

Der Coach hatte den BVB in der abgelaufenen Saison nach dem Aus für Lucien Favre übernommen und zum Pokal-Sieg sowie in die Champions League geführt. In der neuen Saison soll er dem künftigen Chefcoach Marco Rose als Co-Trainer zuarbeiten. Zuletzt hatte es Spekulationen um die Zukunft von Terzic gegeben.

Ein Abschiedsspiel soll es unterdessen für mehrere verdiente Profis geben. "Es ist eine Idee und unser Wunsch, dass im kommenden Jahr die Profimannschaft gegen das Doublesieger-Team von 2012 spielt", sagte Watzke der "WAZ". "Ich hoffe, das lässt sich umsetzen. Wir möchten all diese Spieler vor unseren Fans verabschieden, und ich weiß schon von vielen der Jungs, dass sie sich sehr über eine solche Partie sehr freuen würden." Geehrt werden könnten dann Marcel Schmelzer, Kevin Großkreutz, Lukasz Piszczek und Sven Bender.

BVB wohl an Mainz-Verteidiger St. Juste interessiert

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund soll einem Medienbericht zufolge an Jeremiah St. Juste vom FSV Mainz 05 interessiert sein. Laut Informationen der "Bild"-Zeitung (Dienstag) möchten die Rheinhessen für den 24 Jahre alten Niederländer eine Ablöse von mindestens 15 Millionen Euro haben. Auch Bayer Leverkusen soll Interesse an dem schnellen Verteidiger haben. St. Juste war in der abgelaufenen Saison Stammspieler bei Mainz. Er kam vor allem als Innenverteidiger und auch rechts in der Abwehr zum Einsatz.

Im Handel via XETRA gibt die BVB-Aktie zwischenzeitlich 2,93 Prozent auf 6,22 Euro nach.

