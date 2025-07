BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) büßt am Mittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 3,74 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,3 Prozent auf 3,74 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,73 EUR. Mit einem Wert von 3,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.743 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,14 EUR erreichte der Titel am 16.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (2,78 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 51,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 148,83 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 98,19 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,272 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

