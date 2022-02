Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX legt im vorbörslichen Geschäft zeitweise 0,20 Prozent zu auf 15.236,50 Punkte.

2. Börsen in Fernost tendieren in unterschiedliche Richtungen

Der japanische Leitindex Nikkei steht 0,13 Prozent im Plus bei 27.284,52 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite mittlerweile 0,67 Prozent auf 3.452,63 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong 0,98 Prozent auf 24.337,50 Zähler einbüßt.

3. Hypoport übertrifft 2021 EBIT-Prognosespanne

Der Finanzdienstleister Hypoport hat im vergangenen Geschäftsjahr seine Prognose für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) voraussichtlich übertroffen. Zur Nachricht

4. TUI verfünffacht Umsatz und will 0,7 Milliarden Euro Staatshilfen zurückgeben

TUI hat im ersten Geschäftsquartal 2021/22 seinen Umsatz verfünffacht und den Konzernverlust halbiert. Zur Nachricht

5. Amgen verdient mehr als erwartet - Covid-Antikörper-Produktion hilft

Der US-Biotechkonzern Amgen hat dank Kostensenkungen und gestiegener Umsätze mehr verdient als Experten erwartet hatten. Zur Nachricht

6. Peter Thiel tritt als Verwaltungsrat bei Facebook-Mutter Meta ab

Der Tech-Milliardär und Trump-Unterstützer Peter Thiel tritt als Verwaltungsrat beim Internetriesen Meta zurück. Zur Nachricht

7. Neuer HUGO-Boss sieht Unternehmen auf Augenhöhe mit Tommy Hilfiger

Der Modekonzern HUGO BOSS soll in wenigen Jahren soviel umsetzen wie das Ex-Unternehmen seines neuen Chefs. Zur Nachricht

8. BNP Paribas verdient im 4. Quartal mehr als erwartet

Die französische Großbank BNP Paribas hat den Gewinn im vierten Quartal bei nur leicht steigenden Einnahmen deutlicher erhöht als erwartet. Zur Nachricht

9. Ölpreise geringfügig im Plus

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel etwas zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 92,79 US-Dollar. Das waren 10 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 16 Cent auf 91,48 Dollar.

10. Euro knapp über 1,14 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1418 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1447 Dollar festgesetzt.

