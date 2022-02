TUI-Aktie: TUI verfünffacht Umsatz und will 0,7 Milliarden Euro Staatshilfen zurückgeben

Aktien in diesem Artikel TUI 3,07 EUR

Für den Sommer verzeichnet der Reisekonzern eine starke Buchungsdynamik über alle Märkte, die Neubuchungszahlen liegen inzwischen über Vorkrisenniveau, wie die TUI mitteilte. Im Frühjahr, zum 1. April, ist in einem ersten Schritt die Rückgabe von rund 0,7 Milliarden Euro an Staatshilfen geplant.

"Wir erwarten einen starken Sommer 2022", sagte Konzernchef Fritz Joussen laut der Mitteilung. "Der Weg aus der Pandemie zeichnet sich immer klarer ab. Die Nachfrage nach Reisen ist über alle Märkte hoch."

In den drei Monaten per Ende Dezember stieg der Umsatz auf 2,37 Milliarden Euro von 468,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT pre) verbesserte sich von minus 675,8 Millionen auf minus 273,6 Millionen Euro. Der Konzernverlust halbierte sich in etwa auf 386,5 Millionen von 790,3 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens nur mit einem Umsatz von 2,06 Milliarden Euro gerechnet, den EBIT-Verlust sahen sie mit 210 Millionen Euro allerdings deutlich niedriger.

Mit Stand 4. Februar hatte der Konzern 3,3 Milliarden Euro finanzielle Mittel zur Verfügung, inklusive der Erlöse aus der jüngsten Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Milliarden Euro. Vor drei Monaten waren es noch 3,5 Milliarden Euro gewesen.

Die im Geschäftsbericht 2021 beschriebenen Erwartungen für das Geschäftsjahr 2022 haben weiterhin Gültigkeit.

FRANKFURT (Dow Jones)

