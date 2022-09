Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX bewegt sich vor Handelsstart im Minus.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio verbucht der Nikkei zeitweise ein kleines Plus von 0,09 Prozent bei 27.643,13 Punkten (7:45 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite derweil um 1,14 Prozent auf 3.236,54 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong verliert hingegen zeitweise 0,10 Prozent auf 19.206,86 Zähler.

3. Uniper ruft KfW-Mittel allmählich ab

Der angeschlagene Energiekonzern Uniper zehrt die ihm zugesicherten staatlichen Mittel schrittweise auf. Zur Nachricht

4. GAZPROM spricht von Konstruktionsfehler bei Siemens-Energy-Turbine

Der russische Gaskonzern GAZPROM macht den Lieferstopp über die Ostseepipeline Nord Stream 1 an einem angeblichen Konstruktionsfehler der eingesetzten Turbine von Siemens Energy fest. Zur Nachricht

5. Siemens Energy kehrt in den DAX zurück

Am 19. September kommt es zu Indexanpassungen am deutschen Aktienmarkt. Zur Nachricht

6. Porsche soll Ende September oder Anfang Oktober an die Börse gehen

Die Porsche AG soll möglichst noch im Herbst an die Börse gehen. Zur Nachricht

7. Zweite Streikwelle bei Lufthansa beschlossen

Die Piloten der Lufthansa haben eine zweite Streikwelle bei der Airline beschlossen. Zur Nachricht

8. Volkswagen soll zu schnellem Verbrenner-Ende gezwungen werden

In einem Klimaschutz-Streit zwischen einem Biobauern und dem Autokonzern Volkswagen stellt ein Gericht am Freitag die Weichen, wie es weitergeht. Zur Nachricht

9. Ölpreise uneinheitlich

Die Ölpreise haben am Dienstag nach einer leichten Förderkürzung großer Anbieter uneinheitlich tendiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 95,02 US-Dollar. Das waren 72 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg hingegen um 1,77 Dollar auf 88,64 Dollar.

10. Euro erholt sich von Zwanzigjahrestief

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel etwas erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9950 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.

