Vermehrte Gassorgen: DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Porsche-IPO im Herbst -- Siemens Energy kehrt in den DAX zurück -- GAZPROM, Uniper im Fokus

Am Vorabend wurden die Indexanpassungen für September bekannt gegeben: Inmitten der Energie-Krise steigt Siemens Energy in den deutschen Leitindex auf und verdrängt damit HelloFresh .

Am Montag hatte die Angst vor einer Rezession in Europa, erneut ausgelöst durch die Ankündigung des Gas-Lieferstopps vom russischen Staatskonzern GAZPROM , auf den deutschen Leitindex wie auf die europäischen Börsen gedrückt.

Die europäischen Börsen werden auch am Dienstag mit Abschlägen erwartet.

Der EURO STOXX 50 notiert vor Handelsbeginn leicht im Minus.

Die Energiekrise geht in eine neue Runde: Nachdem der russische Gaskonzern GAZPROM die Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 in der vergangenen Woche wegen Wartungsarbeiten einstellte, kündigte das Unternehmen einen Gas-Lieferstopp an. Dies drückt stark auf die Stimmung der Anleger und lässt den Gaspreis explodieren.

Darüber hinaus standen gestern bereits einige Konjunkturdaten an. So hat sich die Unternehmensstimmung in der Eurozone im August erneut verschlechtert und ist auf den tiefsten Stand seit eineinhalb Jahren gefallen. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um einen Punkt auf 48,9 Zähler, wie die Marktforscher am Montag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilten.

