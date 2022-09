Web2-Marken: Nike verzeichnet höchsten NFT-Umsatz

• Seit rund einem Jahr launchen mehr und mehr Marken Metaverse-Produkte• Unter allen Marken konnte Nike bisher die größten NFT-Umsätze generieren• Die bisherigen NFT-Einnahmen des Sportartikelherstellers belaufen sich auf 185,27 Millionen US-Dollar

Vor etwa einem Jahr begannen die ersten Marken mit dem Launch eigener NFTs. Auch Nike hat sich ihnen angeschlossen und Ende 2021 sogar das Kreativstudio RTFKT übernommen. Diese Strategie scheint sich auszuzahlen - von allen im NFT-Bereich aktiven Marken hat der Sportartikelhersteller bisher am meisten Geld eingenommen. Dies geht aus einem NFTgators-Tweet mit Verweis auf Dune Analytics hervor.

Demzufolge hat Nike bei insgesamt 67.251 NFT-Transaktionen ganze 185,27 Millionen US-Dollar verdient - weit mehr als Dolce & Gabbana (25,65 Millionen US-Dollar), die auf Platz zwei der Modelabel mit den größten NFT-Umsätzen stehen.

Nike's NFT-related projects have made over $185M in revenue, positioning it as the biggest earning brand from NFTs.@DuneAnalytics dashboard by @nlevine19. pic.twitter.com/UDD90kz8Af