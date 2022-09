Uniper-Aktie dennoch zweistellig im Minus: Uniper und Woodside kooperieren bei LNG-Lieferungen - Gas-Rationierung in Deutschland nicht ausgeschlossen

Das LNG soll ab Januar 2023 geliefert werden und der Vertrag hat eine Laufzeit bis 2039, wie die Uniper SE mitteilte.

Vertragspartner sind die Tochterunternehmen Woodside Energy Trading Singapore Pte Ltd (Woodside) und Uniper Global Commodities SE (Uniper). Die im Rahmen des Vertrages jährlich zu liefernde LNG-Menge umfasst bis zu zwölf Cargos, das entspricht laut Mitteilung mehr als 0,8 Millionen Tonnen oder einer Milliarde Kubikmeter Erdgas.

Für die Lieferungen ab September 2031 seien noch langfristige strategische Kapazitätsbuchungen in Nordwesteuropa vorzunehmen. Diese Buchungen wolle Uniper bis März 2023 finalisieren.

Uniper-Chef schließt Gas-Rationierung in Deutschland nicht aus

Der Chef des angeschlagenen Energiekonzerns Uniper, Klaus-Dieter Maubach, schließt nicht aus, dass in Deutschland die Gas-Verteilung rationiert werden muss.

Das sei etwas, was vielleicht in Betracht gezogen werden müsste, sagte der Manager der Nachrichtenagentur Reuters am Montag am Rande einer Gaskonferenz in Mailand. Man wisse, dass die Bundesregierung dies unbedingt verhindern wolle, weil das eine Katastrophe wäre.

Uniper ist von den Gas-Lieferkürzungen Russlands und dem kompletten Stopp der Pipeline Nord Stream 1 besonders hart getroffen. Die Aktie des Düsseldorfer Konzerns hat seit Juni 90 Prozent ihres Wertes verloren. Der Bund hat Uniper mit Milliardensummen gestützt und will auch mit einem Anteil von 30 Prozent bei dem Versorger einsteigen. Uniper erwägt derweil rechtliche Schritte gegen den staatlich kontrollierten Gazprom-Konzern.

Die Uniper-Aktie in einem sehr schwachen Umfeld zeitweise 10,02 Prozent auf 5,07 Euro ab.

FRANKFURT (Dow Jones) / Mailand (Reuters)

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images