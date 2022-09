Siemens Energy-Aktie möglicherweise bald im DAX - HelloFresh-Aktie wohl vor Abstieg - Aktien fallen deutlich zurück

Laut aktuellen Berechnungen der Investmentbank Stifel kehrt dafür die erst im März abgestiegene Siemens Energy wieder in den DAX zurück. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall dürfte entsprechend das Nachsehen haben, denn er ist im Kopf-an-Kopf-Rennen gegen das Energieunternehmen demnach knapp gescheitert.

Über den Auf- und Abstieg von Unternehmen aus dem deutschen Börsenbarometer entscheidet vor allem der Börsenwert. Den misst die Deutsche Börse am Anteil der frei handelbaren Aktien der einzelnen Unternehmen. Berücksichtigt wird dafür der volumengewichtete Durchschnittskurs in den letzten 20 Handelstagen vor der Überprüfung der Indizes. Für HelloFresh hat es daher laut Stifel nicht mehr gereicht. Wundern sollte das kaum, wenn man auf die kräftigen Kurseinbußen der Aktie von rund 65 Prozent seit Jahresbeginn schaut. Mitte August hatte die Talfahrt nach einer Phase der Kursstabilisierung dann nochmal Schwung bekommen.

Die Ergebnisse der Überprüfung wird der Börsenbetreiber und Index-Anbieter am Montag, 5. September, nach dem Handelsschluss mitteilen. In Kraft treten sie dann zum Montag, 19. September.

Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

HelloFresh-Aktie mit Online-Sektor unter Druck - DAX-Abstieg droht

In einem von der Gaskrise schwer belasteten Marktumfeld haben am Montag auch die Aktien aus der Online-Branche deutlich gelitten. Allen voran galt dies für HelloFresh, die mit einem Abschlag von 5,2 Prozent einer der schwächsten Werte im Leitindex DAX waren und auf ihren niedrigsten Stand seit März 2020 fielen. Damit sind nun auch die letzten Kursgewinne aus der Corona-Pandemie im Grunde dahin Siemens Energy-Titel verlieren via XETRA zeitweise 2,79 Prozent auf 13,76 Euro.

Mit Blick auf die Ankündigung der Indexänderungen am Montagabend durch die Deutsche Börse wird mit einem Abstieg des Kochboxen-Lieferanten in den MDAX gerechnet. Damit würden die Aktien denen von Delivery Hero folgen. Die mittlerweile dort gelisteten Aktien des Essensauslieferers büßten am Montag 2,2 Prozent ein.

Aus dem Online-Segment verloren am Montag außerdem Zalando 3,8 Prozent an Wert, während die Titel der Shop Apotheke und von AUTO1 um 2,4 Prozent respektive 5,4 Prozent absackten. Der DAX revidierte zeitgleich seine deutlichen Freitagsgewinne mit einem Kursrutsch um fast drei Prozent wegen der ausbleibenden russischen Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1.

