Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX wird gut eine Stunde vor Handelsstart moderat im Minus taxiert. Damit dürfte die zuletzt rasante Aufwärtsbewegung zumindest einmal eine Pause einlegen.

2. Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag uneinheitlich

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 1,22 Prozent auf 26.137,11 Zähler (Stand: 7:00 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen zwischenzeitlich 0,43 Prozent auf 3.213,75 Stellen. In Hongkong sinkt der Hang Seng stellenweise 1,26 Prozent auf 21.473,78 Zähler.

3. HUGO BOSS übertrifft 2022 eigene Gewinnerwartungen

HUGO BOSS hat dank dynamischen Wachstums im Schlussquartal die eigenen Prognosen für Umsatz und operativen Gewinn (EBIT) im Gesamtjahr übertroffen. Nach vorläufigen Zahlen hat der Metzinger Modehersteller im Gesamtjahr einen operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 335 Millionen Euro erreicht, oberhalb der zuletzt angepeilten Spanne von 310 bis 330 Millionen Euro. Zur Nachricht

4. Microsoft will AI-Chatbot von OpenAI für Cloud-Nutzer verfügbar machen

Microsoft will zu einer größeren Verbreitung der Software ChatGPT beitragen, deren Texte wie von einem Menschen geschrieben wirken. ChatGPT werde "bald" für Kunden eines Cloud-Dienstes von Microsoft verfügbar sein, teilte der Software-Riese in der Nacht zum Dienstag mit. Damit werden sie die Technologie in ihren eigenen Anwendungen einsetzen können. Zur Nachricht

5. BP zieht Wasserstoffzentrum in Wilhelmshaven in Betracht

Der britische Mineralölkonzern BP will den Bau eines Wasserstoffzentrums im niedersächsischen Wilhelmshaven prüfen. Wie das Unternehmen am Montag in Bochum mitteilte, könnte dort in einer Ammoniak-Cracker genannten Anlage klimaneutral hergestelltes Ammoniak in grünen Wasserstoff umgewandelt werden. Nach BP-Angaben könnte dieser Cracker ab 2028 jährlich bis zu 130.000 Tonnen Wasserstoff bereitstellen. Zur Nachricht

6. Ford will größere Unabhängigkeit von VW bei E-Auto-Technologie erreichen

Der US-Autobauer Ford will bei neuen Generationen von Elektrofahrzeugen in Europa außer den Konzepten des Partners Volkswagen mittelfristig weitere Plattform-Technologien einsetzen. Ab Mitte des Jahrzehnts sollen auch Autos mit einem firmeneigenen System vom Band rollen, wie der Elektrofahrzeug-Chef von Ford in Europa, Martin Sander, der "Financial Times" (Montag) sagte. Zur Nachricht

7. United Internet bringt Ionos im ersten Quartal an die Börse

Die United Internet AG bringt ihre Webhosting-Tochter Ionos an die Börse. Der Börsengang im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ist noch für das erste Quartal geplant, wie die Ionos Group SE mitteilte. United Internet wird nach der Transaktion die Mehrheit an dem Unternehmen behalten. Zur Nachricht

8. Chinas Wirtschaft wächst 2022 nur um drei Prozent - Bevölkerung rückläufig

Vor dem Hintergrund der chaotischen Corona-Lage und anderer wirtschaftlicher Probleme hat China sein Wachstumsziel für das abgelaufene Jahr verfehlt. Wie das Statistikamt in Peking am Dienstag mitteilte, legte die zweitgrößte Volkswirtschaft im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent zu. Zur Nachricht

9. Ölpreise insgesamt wenig bewegt

Die Ölpreise notieren am Dienstagmorgen mit uneinheitlichen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future (gegenüber Freitag) um 0,44 auf 79,42 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,33 auf 84,79 Dollar anzog.

10. Euro stabil über 1,08 US-Dollar-Marke.

Der Euro zeigt sich am Dienstagmorgen wenig bewegt. Damit liegt der Euro nach den jüngsten Zuwächsen weiterhin über der Marke von 1,08 US-Dollar.

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com