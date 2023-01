DAX kaum verändert -- Chinas Börsen belastet - Nikkei höher -- HUGO BOSS übertrifft Gewinnerwartungen -- Auftragseingang bei Nordex 2022 rückläufig -- BP, Lindt im Fokus

Rio Tinto steigert Eisenerzlieferungen und Kupferproduktion. Diageo verstärkt sich im Premium-Segment. Moody’s Analytics-Chefökonom: USA dürften Rezession vermeiden können - "Slowcession" steht bevor. Tesla verkauft wieder die Basisversionen von Model S und Model X - Kunden müssen deutlich mehr zahlen. Microsoft will AI-Chatbot OpenGPT Cloud Nutzern zur Verfügung stellen.

Am Dienstag tendiert der deutsche Aktienmarkt auf dem Niveau des Vortagesschlusskurses. Der DAX begann den Handel um marginale 0,03 Prozent tiefer bei 15.130,03 Zählern und bewegt sich auch im weiteren Verlauf in einem engen Bereich um die Nulllinie. Der TecDAX startete 0,23 Prozent höher bei 3203,49 Stellen, fällt dann aber leicht ins Minus. Nach dem ruhigen gestrigen Handelstag geht es zu Sitzungsbeginn erneut stabil weiter an der Frankfurter Börse. Seit Jahresbeginn hat der DAX um beinahe neun Prozent zugelegt, weshalb die Gewinnmitnahmen nicht sonderlich überraschend sind. Am Dienstag steigen auch die US-Händler in den Handel ein, am Montag ist dort wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" nicht gehandelt worden. Konjunkturseitig stehen am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen im Visier der Anleger. Die Dekabank rechnet im Januar mit einer erneut gestiegen Zuversicht bei den vom ZEW befragten Finanzmarktanalysten, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Die neuesten Daten hätten die Hoffnung genährt, dass die Rezession deutlich milder als ursprünglich befürchtet ausfallen könnte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen starten wenig bewegt in den Dienstagshandel. Der EURO STOXX 50 notierte zum Handelsbeginn mit 0,07 Prozent nur marginal unter dem Vortagesschlusskurs. Anschließend halten sich die Bewegungen in engen Grenzen, die grundlegende Tendenz ist dabei aber leicht rückläufig. Die europäischen Börsen legen einen ruhigen Handelstag hin. Impulse aus der Wall Street kommen erst am Nachmittag, dort war die Börse gestern geschlossen. In Asien sorgten schwache chinesische Wirtschaftsdaten für tendenziell tiefere Notierungen. Insgesamt zeigt sich an den internationalen Börsen eine Konsolidierung nach den jüngsten, äußerst schwungvoll ausgefallenen Aufwärtsbewegungen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street befanden sich die Anleger am Montag in der Feiertagspause. Aufgrund des "Martin Luther King Day" wurde in den USA heute nicht gehandelt. Der Dow Jones beendete die vergangene Handelswoche mit leicht freundlicher Tendenz und legte um 0,33 Prozent auf 34.302,61 Punkte zu. Der NASDAQ Composite tendierte am Freitag nach schwachem Start ebenfalls bergauf und verteuerte sich um 0,71 Prozent auf 11.079,16 Zähler. Nach einem lange Zeit lethargischen Handel ist am Freitag doch noch ein wenig Schwung in die Kurse gekommen. Vor allem die Aktien großer Banken legten nach Quartalsberichten aus der Branche zu. Die Investoren hätten auf ein stärkeres Wachstum in Europa und China gesetzt sowie auf ein Nachlassen der Inflation in den USA, schrieb Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management mit Blick zurück auf die Handelswoche. Denn ein Nachlassen des Preisauftriebs erlaube es der US-Notenbank Fed, das Tempo bei den Zinserhöhungen in den kommenden Monaten zu drosseln. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken