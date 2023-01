Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte am Montag zunächst an seinen guten Lauf anknüpfen. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex zeitweise um 0,4 Prozent höher bei 15.148 Punkten. Aufgrund eines Feiertags in den USA wird jedoch insgesamt mit einem ruhigen Handel gerechnet.

2. Börsen in Fernost mit verschiedenen Vorzeichen

Die asiatischen Börsen zeigen sich auch zum Wochenstart mit gemischten Vorzeichen. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei bis zum Handelsschluss um 1,14 Prozent auf 25.822,32 Punkte nach. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite hingegen gegen 7:50 Uhr unserer Zeit 1,13 Prozent auf 3.231 Stellen. In Hongkong fällt der Hang Seng derweil um 0,54 Prozent auf 21.621 Zähler.

3. Nach eigenen Aussagen könnte Rheinmetall Leopard 2 frühestens 2024 an Ukraine liefern

Der Rüstungskonzern Rheinmetall könnte instandgesetzte Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 frühestens 2024 an die Ukraine liefern. Zur Nachricht

4. Abschreibungen führen bei Covestro 2022 überraschend zu Verlust

Die Covestro AG ist im vergangenen Jahr wegen außerplanmäßiger Abschreibungen unerwartet in die Verlustzone gerutscht. Zur Nachricht

5. Musterprozess zur VW-Dieselaffäre bleibt zäh - Früherer Volkswagen-Chef Carl Hahn gestorben

Der milliardenschwere Musterprozess von Investoren zur VW-Dieselaffäre bleibt eine zähe Angelegenheit - zum Jahresbeginn 2023 fallen erneut mehrere Termine aus. Zur Nachricht

6. Software anderer Anbieter können nicht mehr auf Twitter zugreifen

Zahlreiche Twitter-Apps wie Tweetbot, mit denen Nutzer auf den Online-Dienst zugreifen konnten, funktionieren plötzlich nicht mehr. Zur Nachricht

7. Flughafen Frankfurt mit kräftigem Passagierplus in 2022

Die Lockerung von Infektionsschutzmaßnahmen und der Abbau von Reiserestriktionen haben dem Flughafen Frankfurt vergangenes Jahr ein erhebliches Passagierplus beschert. Wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte, kletterte das Passagieraufkommen um 97 Prozent auf rund 48,9 Millionen Fluggäste. Zur Nachricht

8. RWE-Aktie: Tagebau könnte im März oder April Lützerath erreichen

Der Energiekonzern RWE geht davon aus, dass der Abriss des Braunkohleorts Lützerath schon bald abgeschlossen sein wird. Man erwarte, dass der Rückbau noch acht bis zehn Tage dauere, sagte ein Firmensprecher. "Im März oder April könnte der Tagebau dann das frühere Dorf erreichen und abbaggern." Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise präsentieren sich am Montagmorgen mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,78 auf 79,25 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,87 auf 84,56 Dollar zurückfiel.

10. Euro steigt erneut auf Neunmonatshoch zum US-Dollar

Der Euro spürt an den Finanzmärkten weiter Rückenwind. In der Nacht auf Montag stieg die Gemeinschaftswährung Euro mit 1,0874 US-Dollar auf den höchsten Stand seit April 2022.

