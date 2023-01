DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bitcoin steigt wieder über die Marke von 20.000 US-Dollar -- Covestro: Abschreibungen führen 2022 überraschend zu Verlust -- VW im Fokus

Hypoport leidet weiter unter Immobilienflaute. Flughafen Frankfurt mit kräftigem Passagierplus in 2022. RWE: Tagebau könnte im März oder April Lützerath erreichen. Chinas Notenbank lässt wichtige Referenzzinsen unverändert. Nach eigenen Aussagen könnte Rheinmetall Leopard 2 frühestens 2024 an Ukraine liefern.

Werbung

Am Montag dürfte es am deutschen Aktienmarkt weiter aufwärts gehen. Der DAX gewinnt vorbörslich zeitweise 0,4 Proeznt auf 15.148 Punkte. Am Freitag war er mit einem Zuwachs um 0,19 Prozent bei 15.086,52 Punkten aus dem Handel gegangen. Der TecDAX wird am Montag ebenfalls freundlich erwartet. Er schloss am Freitag 1,21 Prozent stärker bei 3.196,00 Zählern. Zum Start in die neue Woche erwarten Experten, dass der DAX seinen starken Lauf fortsetzen wird. "Das positive Stimmungsbild aus den USA hebt die Aktienmärkte", resümierte am Morgen die Credit Suisse. Aus Asien kommen derweil gemischte Vorgaben. Das Risiko einer Korrektur steige laut Ansicht der Helaba jedoch. Insgesamt wird am Montag jedoch mit einem ruhigen Handel gerechnet, da keine impulsgebenden Termine anstehen. In den USA pausiert der Handel zu Wochenbeginn wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen dürften die neue Woche höher beginnen. Der EURO STOXX 50 steht in vorbörslichen Indikationen zeitweise bei 4.162 Punkten um 0,3 Prozent über seinem Freitagsschluss. Vor dem Wochenende war er um 0,58 Prozent auf 4.150,80 Punkte geklettert. Zum Wochenstart wird mit einem ruhigen Handel gerechnet, zumal sich die US-Börsen im Feiertag befinden. Die Blicke der Marktteilnehmer könnten sich daher unter anderem nach Davos richten, wo hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft zum Weltwirtschaftsforum zusammenkommen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street befanden sich die Anleger weiter in Kauflaune. Der Dow Jones beendete die Handelswoche mit leicht freundlicher Tendenz und legte um 0,33 Prozent auf 34.302,61 Punkte zu. Der NASDAQ Composite tendierte nach schwachem Start ebenfalls bergauf und verteuerte sich um 0,71 Prozent auf 11.079,16 Zähler. Nach einem lange Zeit lethargischen Handel ist am Freitag doch noch ein wenig Schwung in die Kurse gekommen. Vor allem die Aktien großer Banken legten zu nach Quartalsberichten aus der Branche. Die Investoren hätten auf ein stärkeres Wachstum in Europa und China gesetzt sowie auf ein Nachlassen der Inflation in den USA, schrieb Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management mit Blick zurück auf die Handelswoche. Denn ein Nachlassen des Preisauftriebs erlaube es der US-Notenbank Fed, das Tempo bei den Zinserhöhungen in den kommenden Monaten zu drosseln. Am Montag bleiben in den USA der Aktien- und Anleihemarkt wegen des Feiertages "Martin-Luther-King-Day" geschlossen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken