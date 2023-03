Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart zeitweise 1,36 Prozent im Minus bei 15.421,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost geben ab

In Tokio verlor Japans Leitindex Nikkei letztlich 1,67 Prozent auf 28.143,97 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil 1,31 Prozent auf 3.233,04 Zähler ab. In Hongkong muss der Hang Seng ein Minus von 2,71 Prozent auf 19.385,52 Stellen verkraften.

3. Union Investment lehnt Wiederwahl von Bayer-Aufsichtsratschef Winkeljohann ab

Die Fondsgesellschaft Union Investment lehnt eine weitere Amtszeit von Bayer-Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann ab. Zur Nachricht

4. Daimler Truck steigert Umsatz und Gewinn - erste Dividende seit IPO

Daimler Truck hat vergangenes Jahr angesichts einer starken Nachfrage und gestiegener Auslieferungen sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich erhöht. Zur Nachricht

5. SAP-Rivale Oracle steigert Umsatz deutlich

Der Software-Konzern Oracle hat die Erlöse im jüngsten Geschäftsquartal dank boomender Cloud-Services stark erhöht. Zur Nachricht

6. Mercedes plant 2023 mit Bau von E-Ladesäulen in Deutschland zu beginnen

Der Autobauer Mercedes-Benz hat seine Pläne für ein eigenes Ladenetz für Elektroautos konkretisiert. Zur Nachricht

7. Verdi und Post kommen nach Urabstimmung an Verhandlungstisch zurück

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post unternehmen die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber an diesem Freitag einen erneuten Versuch zur Einigung. Zur Nachricht

8. Hypoport schockt mit Ausblick - Dysfunktionaler Immobilienfinanzierungsmarkt

Der Finanzdienstleister Hypoport rechnet nach einer rückläufigen Geschäftsentwicklung im vierten Quartal auch im laufenden Jahr mit schweren Zeiten. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas schwächer

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 81,22 US-Dollar. Das waren 37 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 53 Cent auf 75,19 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel stabil präsentiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0590 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com