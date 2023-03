Vor US-Arbeitsmarktbericht: DAX vorbörslich tiefrot -- Asiens Börsen geben nach -- Daimler Truck steigert Umsatz und Gewinn -- Hypoport schockt mit Ausblick -- Mercedes-Benz, Deutsche Post im Fokus

Werbung

Anleger in Deutschland dürften am Freitag die Flucht ergreifen. Der DAX gibt vorbörslich deutlich ab. Der TecDAX wird ebenfalls mit tiefroten Vorzeichen erwartet. Nachdem die Vorgaben von der Wall Street und aus Asien negativ sind, dürfte es auch am deutschen Aktienmarkt abwärts gehen. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte jüngst mit seinen Aussagen wieder für vermehrte Inflations- und Zinssorgen gesorgt. Am Nachmittag wird zudem der US-Arbeitsmarktbericht für Februar veröffentlicht. Es wird damit gerechnet, dass diese einen weiteren deutlichen Stellenaufbau zeigen wird. Dies würde der Fed Gründe liefern, an der straffen Geldpolitik festzuhalten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An Europas Börsen dürfte es vor dem Wochenende tief abwärts gehen. Der EURO STOXX 50 gibt vorbörslich deutlich nach. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich am Freitag allen voran auf die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts, die für den Nachmittag anberaumt ist. Am Vortag hatte in den USA zudem der Ausfall der auf Tech-Unternehmen spezialisierte Finanzierer SVB Financial Group bereits für Entsetzen gesorgt. So kommentiert Thomas Altmann von QC Partners gegenüber Dow Jones Newswires: "Der Ausfall der Silicon Valley Bank sendet Schockwellen durch den Markt." Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung zunächst 0,24 Prozent fester bei 32.876,83 Punkten, drehte im Verlauf aber auf rotes Terrain und schloss mit einem Abschlag von 1,65 Prozent bei 32.256,05 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte zum Start marginale 0,02 Prozent höher bei 11.578,31 Zählern, auch Techwerte gerieten im Nachmittagshandel unter Druck und schlossen am Ende 2,05 Prozent tiefer bei 11.338.35 Zählern. Die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt fielen etwas schwächer aus als erwartet. Im Fokus der Anleger stand jedoch bereits der offizielle Arbeitsmarktbericht für Februar, der am Freitag veröffentlicht wird. Daneben richteten sich die Blicke auf den Haushaltsentwurf von US-Präsident Biden für 2024. Auf Unternehmensseite gab es Negativnachrichten, die die Börsenkurse in den USA belasteten. So standen unter anderem die Titel von Silvergate Capital mit starken Kursbewegungen im Fokus der Anleger. Leerverkäufer wetteten auf weiter fallende Kurse des angeschlagenen Unternehmens, das auf Kryptowährungen gesetzt hatte. Zudem kündigte der auf kleine und mittlere Tech- und Biotech-Unternehmen spezialisierte Finanzierer SVB Financial Group an, sein Kapital aufstocken zu müssen und mit einem Milliardenverlust zu rechnen. Die Aktie brach daraufhin massiv ein. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken